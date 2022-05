Italia-Argentina sullo sfondo del mercato Juventus: incontro decisivo

Il calciomercato della Juventus vivrà in Italia-Argentina un evento importante in vista dell’incontro

Italia-Argentina sarà la Finalissima che vedrà di fronte i campioni d’Europa contro quelli del Sudamerica. Una sfida che evoca tanti ricordi: queste due nazionali si sono affrontate dal ’78 al ’90 in tutte le edizioni dei Mondiali. Quella di Wembley sarà una partita per onorare anche le cavalcate strepitose delle selezioni di Mancini e Scaloni nelle rispettive competizioni continentali. E farà da sfondo a un incontro di mercato importantissimo per la Juventus.

La stessa Juventus che è arrivata quarta in campionato per il secondo anno consecutivo, ma che stavolta non è riuscita a vincere dei titoli. L’idea della dirigenza è di portare grandi nomi alla corte di Massimiliano Allegri, legato al club bianconero con un contratto di altri tre anni a nove milioni di euro netti a stagione. E uno dei giocatori in questione è Angel Di Maria, che manco a dirlo sarà in campo contro l’Italia nell’ultima di Giorgio Chiellini.

Italia-Argentina, ci sarà Cherubini per portare Di Maria alla Juventus

Secondo quanto riferito dall’edizione di oggi di Tuttosport, Federico Cherubini, ds della Juventus, sarà a Wembley insieme a un suo collaboratore. L’obiettivo è quello di concludere gli ultimi passi della trattativa che porterebbe Angel Di Maria a vestire la maglia bianconera. Passi che entrambe le parti vogliono compiere, vista la convinzione che sia la scelta giusta sia per l’ormai ex PSG, sia per la Juve.

Il motivo ufficiale della ‘visita’ a Wembley di Cherubini è l’omaggio a Chiellini, che giocherà la sua ultima partita con la Nazionale dopo aver salutato la Juventus. Ma il quotidiano riferisce che il ds bianconero sarà in Inghilterra anche per incontrare il legale di Di Maria e chiudere l’operazione.