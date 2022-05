Milan, la notizia fa esultare i tifosi: firma attesa per domani

La firma in arrivo domani è destinata a cambiare il futuro e la storia del Milan: i rossoneri progettano il futuro con Maldini e Massara

Otto giorni dopo la vittoria dello scudetto, il Milan si appresta a vivere uno dei giorni più importanti della sua storia recente. I rossoneri, archiviata la festa per il diciannovesimo titolo conquistato, pensano al futuro. E per Stefano Pioli sono notizie positive. Le prossime mosse del club possono aiutare l’allenatore a raggiungere nuovi successi.

La formazione milanista dovrà lavorare per migliorarsi ancora per difendere il titolo conquistato dal ritorno agguerrito delle avversarie, che proveranno ad interrompere sul nascere la striscia del Milan. Le novità principali nelle prossime ore si registreranno intorno al club.

Milan, agli sgoccioli l’era Elliott: domani la firma dell’accordo preliminare con RedBird Capital

Come rivela ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi a Milano arriverà Gerry Cardinale, il numero uno di Red Bird Capital. Il fondo statunitense acquisirà il Milan. Il primo passaggio formare avverrà domani quando sarà firmato il contratto preliminare con cui il club rossonero passerà virtualmente nelle mani di questi ultimi, in attesa del closing, per cui serviranno circa due mesi. Red Bird Capital acquisirà la società rossonera per circa 1 miliardo e 300 milioni di euro.

A metà settimana, tra mercoledì e giovedì, poi, scrive ancora la testata milanese, ci sarà l’incontro tra Cardinale e Maldini. Si parlerà del rinnovo del direttore tecnico e anche di quello del ds Frederic Massara. Vi è la volontà di proseguire ancora insieme.

Una volta definito questo altro aspetto, si entrerà poi in clima calciomercato. Sono diversi i nomi presenti sulla lista di Maldini. Obiettivi di livello per il direttore tecnico rossonero che vuole rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Filtrano i nomi di Bremer, Renato Sanches e Zaniolo.