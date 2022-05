Juventus, sette acquisti e rivoluzione totale: tre a parametro zero

Gli acquisti della Juventus saranno finanziati dal piano cessioni e dal mancato rinnovo di alcuni giocatori in vista del futuro. Nelle ultime ore starebbero avanzando nuove indiscrezioni sul mercato in entrata

Sette acquisti per rifondare nuovamente la Juventus in vista del futuro. Sarà questo il piano bianconero in vista della prossima stagione. Udogie è il primo obiettivo per la corsia mancina. Il terzino dell’Udinese prenderà il posto di Luca Pellegrini, pronto a dire addio nel corso dell’estate.

A centrocampo piovono conferme su Pogba: il centrocampista francese sarebbe pronto ad accettare l’offerta della Juventus e rifiutare la proposta del PSG. Pogba guadagnerà circa 7,5 milioni di euro più bonus nei prossimi tre o quattro anni. Non solo Pogba, attenzione anche al possibile assalto a Milinkovic Savic.

Il centrocampista della Lazio, valutato circa 70 milioni, potrebbe sposare bianconero in caso di tripla cessione in mezzo al campo. Qualora i bianconeri dovessero riuscire a salutare Rabiot, Arthur e Ramsey, non è escluso che la Juve proverà l’affondo sul centrocampista serbo.

Acquisti Juventus, caccia a un difensore centrale e doppio attaccante

Udogie, Pogba, Milinkovic Savic o pazza idea Tolisso, più altri quattro acquisti. Potrebbe essere questo il piano di mercato dei bianconeri. In difesa piace Milenkovic della Fiorentina, anche perchè l’affare Koulibaly sembrerebbe essere di difficile percorrenza.

Certi gli addii di Morata e Kean, ormai fuori dal nuovo progetto bianconero. Assalto totale a Di Maria, altro parametro zero, mentre per il ruolo di vice Vlahovic trovano conferme le indiscrezioni su Muriel e Arnautovic, con l’attaccante colombiano primo obiettivo offensivo di Allegri per la prossima stagione.