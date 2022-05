Leganes, buone notizie per i tifosi: accordo per il rinnovo con Gonzalez

Notizia importante per i tifosi del Leganes. Il club ha blindato una delle principali pedine della difesa iberica.

La stagione regolare in seconda divisione spagnola è terminata da pochi giorni e le squadre già pensano al futuro. Il Leganes è una di quelle che sta pianificando la rosa per la prossima stagione ed ha effettuato un’importante operazione in sede di calciomercato.

Il club iberico ha rinnovato il contratto fino al 2024 al difensore Sergio Gonzalez, pilastro della difesa. Un giocatore atipico ma autore quest’anno di una delle migliori stagioni della sua carriera. Sul tavolo c’erano tante offerte per Gonzalez (anche economicamente migliori), che ha deciso di legarsi ancora di più ai colori del Leganes.

Nella prossima stagione il club di seconda divisione punta alla promozione diretta e fa affidamento al trentenne centrale difensivo. Sergio ha iniziato inizialmente in panchina, ma pian piano con lavoro ed umiltà ha conquistato il posto da titolare, ha collezionato 26 presenze e un gol ed addirittura ha indossato la fascia di capitano nelle ultime presenze di campionato.

Leganes, le dichiarazioni di Gonzalez dopo il rinnovo

Il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni sul rinnovo ed ha voluto ringraziare la società per la fiducia nei suoi confronti. A riguardo ha dichiarato: “Ringrazio il Leganes per la fiducia in me, sono davvero molto felice di continuare qui. Dal giorno che sono arrivato ho sentito l’affetto di tutti e grande collaborazione con i compagni”.

Il calciatore ha poi parlato anche degli obiettivi futuri, soprattutto quelli relativi al prossimo anno: “Voglio restituire qualcosa al pubblico e a tutti coloro che mi sostengono. Lavorerò sodo come ho fatto nelle ultime due stagioni e cercando di aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo della prossima stagione (la promozione in prima divisione). I tifosi del Leganes possono sorridere, Gonzalez si è legato al 100 % ai colori del club.