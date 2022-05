Milan, i tifosi non stanno nella pelle: la notizia è una manna per Pioli

Il Milan si gode lo Scudetto, ma arriva la notizia che è una vera e propria manna per Pioli e Maldini. I tifosi non stanno più nella pelle.

Chiuso un campionato, il prossimo è già dietro l’angolo. Sì, saremo pure qualche settimana dopo la vittoria dello Scudetto, ma il Milan non vuole farsi trovare impreparato per la stagione che verrà. Quella dove i rossoneri dovranno difendere il titolo, senza più il ruolo della sorpresa.

Per farlo, Maldini e Massara sono già al lavoro sul mercato. Tantissimi i nomi che sono stati accostati ai lombardi nel corso degli ultimi periodi, ma soltanto uno è ormai in attesa di essere ufficializzato.

Un’attesa che i tifosi non vedono l’ora di superare ed esaudire, per accogliere nella Milano rossonera quel Divock Origi che tanto potrà far comodo all’undici di Stefano Pioli.

Milan, ecco quando Origi arriverà in Italia: c’è l’indiscrezione

Come riportato dal collega di ‘Sky Sport’, Gianluca Di Marzio, l’attaccante belga attende solo di fare il proprio approdo in Italia. Approdo rimandato solo di qualche giorno, esattamente di una settimana. Tra sette giorni circa, Origi sbarcherà sul suolo italiano per sottoporsi alle rituali visite mediche col Milan.

Il motivo è molto semplice ed è una buona notizia per i rossoneri: l’ormai ex Liverpool vuole restare in Inghilterra una settimana ancora per potersi curare un fastidio muscolare rimediato negli ultimi impegni con i Reds. Di lì, dopo il totale recupero, Origi farà il suo arrivo a Milano.

E il suo arrivo potrà essere una vera e propria manna per Stefano Pioli. Con Ibrahimovic infortunato, Rebic e Leao in dubbio e il solo Giroud come terminale offensivo, il belga potrà dare certamente vivacità e freschezza all’organico rossonero.