Milan, è arrivata la rivelazione che i tifosi aspettavano con ansia

Alle porte una nuova era per il Milan: nella giornata odierna arrivata l’attesa rivelazione tanto attesa dalla tifoseria. Accordo imminente.

Si sta per aprire una nuova era per il Milan. RedBird infatti, nella giornata odierna, ha completato la procedura riguardante l’acquisto delle quote di maggioranza della società: ad Elliott (che resterà socio di minoranza) andrà una cifra pari a 1.3 miliardi di euro. La fumata bianca è già arrivata ed ormai si attende soltanto l’annuncio ufficiale, previsto a stretto giro di posta. Il closing è atteso per settembre ma intanto il fondo di investimento con sede a New York potrà iniziare a lavorare in vista del mercato estivo.

Una sessione che si preannuncia intensa per il club, reduce dalla vittoria del campionato. La strategia di mercato, nonostante il passaggio di proprietà, non dovrebbe subire modifiche: si punterà quindi su elementi giovani capaci però di diventare importanti fin da subito. I riflettori, al momento, sono finiti sui due gioielli più brillanti del Bruges: il trequartista Charles De Ketelaere (18 reti e 10 assist in 49 apparizioni) e l’ala sinistra Noa Lang (9 centri e 15 passaggi vincenti in 48 gare).

La priorità, in ogni caso, consisterà nel confermare in blocco la dirigenza che ha costruito la squadra capace poi di conquistare lo scudetto. A breve andrà quindi in scena un nuovo incontro con Paolo Maldini. Il quale, di recente, aveva parlato del suo contratto in scadenza lanciando una pesante frecciata nei confronti di Ivan Gazidis ed Elliott (“trovo poco rispettoso il fatto che a oggi non si siano neanche seduti a parlare”).

Milan, Maldini verso il rinnovo: le parole del presidente Scaroni

Una diatriba destinata a concludersi nel migliore dei modi. Il Milan, infatti, non ha alcuna intenzione di privarsi di lui e di Frederic Massara. A confermarlo è stato oggi il presidente del club Paolo Scaroni, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Radio Cor’. “Maldini è stato un elemento chiave per arrivare allo scudetto, figuriamoci se voglio che parta”.

In seguito il numero uno rossonero, a margine dell’assemblea dell’associazione nazionale industria automobilistica, si è voluto rivolgere direttamente ai tifosi. “Durerà ancora molto a lungo la gioia e l’orgoglio per lo scudetto, è stata una cosa veramente stupenda. A loro dico di continuare a starci vicino. Lo fanno sempre e continueranno a farlo”.