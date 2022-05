Italia, ennesima batosta per Mancini: mani nei capelli per il CT

l’Italia domani giocherà contro l’Argentina di Messi, ma per Roberto Mancini è arrivata un’altra batosta in questi minuti.

Dopo la conclusione dei campionati e delle coppe europee, la ‘palla’ passa di nuovo alle nazionali. Sarà un calendario fitto, soprattutto, per le squadre europee. L’Italia di Roberto Mancini, infatti, disputerà ben cinque partite in circa quindici giorni. La prima gara degli azzurri sarà domani nella Finalissima della ‘Coppa dei Campioni’ contro l’Argentina, ovvero la sfida tra chi ha vinto l’Europeo e chi la Copa America.

Dopo la sfida di Wembley, l’Italia giocherà quattro partite di Nations League contro Germania, Ungheria, Inghilterra e di nuovo contro i tedeschi nel match di ritorno. Questo mini ciclo di partite sarà una grande occasione per gli uomini di Roberto Mancini, dopo la debacle assurda della mancata qualificazione al prossimo Mondiale in Qatar.

Lo stesso CT ha rilasciato queste dichiarazioni in giornata sul match contro Messi e compagni: “Contro l’Argentina si chiuderà un ciclo. Questo non vuol dire che andranno via 15-20 calciatori, ma da mercoledì incominceremo ad inserire dei giovani. E’ un grande piacere disputare questa partita. Ci dispiace avere alcune assenze, ma chi scenderà in campo giocherà un ottimo match”. Ma per il CT in questi minuti è arrivata un’altra batosta.

Italia, altra batosta per Mancini: infortunio per Insigne: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, Lorenzo Insigne è stato costretto a lasciare il campo di Wembley durante l’allenamento di rifinitura. L’attaccante ha lasciato zoppicante il terreno di gioco. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. In caso di un suo mancato recupero, giocherà Giacomo Raspadori.

Questa è una brutta notizia sia per Mancini che per Insigne, visto che il prossimo giocatore del Toronto era molto fiducioso sulla sfida contro l’Argentina: “Vogliamo continuare a fare cose straordinarie. Voglio vincere per Maradona, che ho tatuato sulla pelle. Lui ha dato tantissimo a noi tifosi del Napoli. Futuro in Nazionale? Non lascerò, ho parlato con il tecnico”.