Italia, Mancini chiude il ciclo con una brutta notizia: che mazzata

Roberto Mancini si prepara a chiudere il ciclo portato avanti finora con la gara di domani: nella rifinitura arriva una brutta notizia per l’Italia

Roberto Mancini, dopo aver parlato in conferenza stampa in vista di Italia-Argentina, si prepara alla ‘Finalissima’ da dover disputare. Si è detto pronto, con la serata di domani, a chiudere un ciclo per poi iniziare a guardare al futuro. Nella rivoluzione, però, è arrivata una notizia non buona per il CT.

Roberto Mancini, nella giornata di oggi, ha svolto la rifinitura in vista della gara contro l’Argentina. L’Italia, vincitrice dell’Europeo, e la nazionale sudamericana, vincitrice della Copa America, si affronteranno tra poche ore nella cosiddetta ‘Finalissima’ a Wembley.

Il CT ha già scelto gli undici titolari che scenderanno in campo, dando in larga parte fiducia a chi durante gli Europei si è spesso dimostrato fondamentale. Gli imprescindibili non mancheranno. Solamente per uno, ovvero per Marco Verratti, è confermato il forfait che già era nell’aria.

Italia-Argentina, Verratti out nella rifinitura a Wembley: Mancini dovrà fare a meno di lui

In Italia-Argentina che andrà in scena nella serata di domani, ore 20:45, a Wembley, sarà assente Marco Verratti. Il centrocampista, perno di Mancini per la sua zona di competenza, non è stato presente oggi nella rifinitura. È stata così confermata la sua assenza, che già era stata preventivata nelle scorse ore.

Mancini, quindi, così come fatto già in precedenza, si affiderà con ogni probabilità a un 4-3-3. In campo, salvo sorprese dell’ultimo minuto, sono dati in vantaggio contro l’Argentina i seguenti titolari: Donnarumma tra i pali, in difesa ci saranno i titolarissimi Di Lorenzo, Chiellini, Bonucci ed Emerson. A centrocampo invece favoriti sembrerebbero essere Pessina, Jorginho e Barella . In attacco dovrebbero, infine, partire Bernardeschi e Insigne con Belotti al centro del reparto.