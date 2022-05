Milan, non solo Origi: colpaccio in chiusura, i tifosi esultano

Il Milan si gode la vittoria dello scudetto dopo undici anni. Ma pensa anche al futuro e alla prossima stagione: il giocatore ora è più vicino.

Il Milan di Elliott si gode lo scudetto conquistato dopo undici anni. La Serie A è tornata a tingersi di rossonero. Il club, in ogni caso, è anche già proiettato verso la prossima stagione e verso tutto quello che verrà per il futuro. Il giocatore giovanissimo, ora più che mai, sembra essere ancora più vicino. Non c’è solo Origi come colpo di mercato in chiusura.

L’attaccante esterno sinistro classe 1999, di proprietà del Club Bruges, è nel mirino del Milan: si tratta di Noa Lang, olandese che il club rossonero osserva già da tempo. Maldini e Massara, infatti, si sono mostrati interessati fortemente al suo profilo.

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, in effetti, il Milan avrebbe addirittura già potuto chiudere l’affare se non fosse subentrato questo momento di transizione per il passaggio di proprietà del club. Alla proprietà di Elliott, infatti, subentrerà quella di RedBird. Motivo per cui le operazioni sono state rallentate. Ma l’affare appare adesso in chiusura.

Calciomercato Milan, appare in chiusura l’affare per Noa Lang: il giovanissimo olandese potrebbe vestire rossonero già nella prossima stagione

Nel corso della scorsa settimana lo scout del Milan, Ibou Ba, si è recato ad Anversa per osservare da vicino il profilo di Noa Lang, classe 1999 di proprietà del Club Bruges. Inoltre, ‘La Gazzetta dello Sport’ ha rivelato che solamente mercoledì scorso in Casa Milan c’è stato un rincontro ravvicinato tra il club e l’entourage del giocatore (agente e padre nello specifico).

Lang ha accettato di buon grado il trasferimento a Milano. Gli è stato offerto un contratto di cinque anni. La cifra richiesta dal suo attuale club, di circa 22 milioni di euro, non creerebbe problemi al Milan, disposto a investire pur di averlo in squadra già nel corso di quest’estate per la prossima stagione. Nulla toglie, poi, che si possa arrivare ad ottenere uno sconto per agevolare la situazione. Non resta che attendere l’affondo ultimo e decisivo del Milan per lui. Affondo davvero molto vicino.