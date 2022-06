Tutto pronto per il fischio di inizio di Italia-Argentina, Finalissima 2022 che vede i campioni di Euro 2020 in campo alle ore 20.45 a Wembley.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Italia-Argentina, match valido per la finale di Coppa dei Campioni 2022 CONMEBOL-UEFA. Sale l’attesa per il super match, meglio noto come Finalissima 2022, che vede di fronte la nazionale del commissario tecnico Roberto Mancini, vittoriosa ad Euro 2020, e la Nazionale albiceleste, reduce dalla vittoria in Coppa America.

Alle ore 20:45, Mancini e l’Italia tornano a Wembley, nello stadio che è valso la vittoria agli ultimi Europei. Di fronte, però, c’è una Argentina che non perde da ben trentuno partite, tutte giocate contro Nazionali sudamericane. In ogni caso, dopo la batosta contro la Macedonia del Nord che è valsa la mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, l’Italia è obbligata a ripartire e a non subire l’imbarcata contro l’Argentina. Mancini dovrà fare a meno di numerosi pezzi da novanta, visto che Berardi, Immobile, Zaniolo, Kean, Chiesa, Verratti, Toloi ed Insigne sono fermi ai box a causa di problemi fisici. Toccherà, con ogni probabilità, al trio formato da Bernardeschi, Belotti e Raspadori guidare l’attacco azzurro.

A dare il via al match è il fischietto dell’arbitro cileno Gomez, coadiuvato dagli assistenti Schiemann e Rios. Al VAR, invece, lo spagnolo Hernandez che potrà contare sull’ausilio di Martinez Munuera e Martins.

Italia-Argentina, le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pessina, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Raspadori. Ct: Roberto Mancini. A disposizione: Cragno, Meret, Florenzi, Acerbi, Bastoni, Spinazzola, Cristante, Locatelli, Pellegrini, Politano, Scamacca, Tonali.

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Guido Rodriguez, Lo Celso; Messi, Lautaro, Di Maria. Ct: Lionel Scaloni. A disposizione: Armani, Musso, Montiel, Pezzella, Perez, Senesi, Mac Allister, Palacios, Gomez, Alvarez, Correa, Gonzalez.