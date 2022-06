Mancini lancia l’allarme: Italia, ora c’è un altro problema da risolvere

Mancini deve ricostruire l’Italia dopo la batosta di questa sera. Il tecnico ha lanciato un allarme in conferenza stampa: le dichiarazioni.

Roberto Mancini e la Nazionale italiana sono costretti a ricominciare da capo. Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, l’Italia perde anche nella gara contro l’Argentina del CT Paolo Scaloni nella Finalissima 2022. Addio al trofeo visto lo 0-3 di Wembley.

Nell’immediato post partita proprio Mancini ha ammesso i limiti dei suoi calciatori ed ha annunciato una ripartenza. Servirà sperimentare e trovare la quadra per far ripartire la Nazionale: mettere da parte la gioia di Euro 2020 è obbligatorio.

Italia-Argentina, Mancini in conferenza stampa

Oltre all’intervista in diretta tv ai microfoni della ‘RAI’, il CT della Nazionale è intervenuto anche in conferenza stampa per commentare la Finalissima 2022 ed annunciare i progetti futuri. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Io devo solo ringraziare questi ragazzi che hanno giocato con me in questi quattro anni. C’è ovviamente grande dispiacere per la mancata qualificazione al Mondiale”. Poi prosegue: “Loro hanno meritato, ma i nostri ragazzi hanno speso tanto negli ultimi due anni. Dopo questa partita volevamo cambiare, lo faremo”.

E conclude: “Dobbiamo lavorare molto ed impegnarci, sappiamo che non sarà semplice. Qualcuno andrà in vacanza perché se lo merita. Devono recuperare visto quanto fatto negli ultimi due anni. Dobbiamo sbrigarci, non sarà facile mettere su una squadra che possa darci soddisfazioni nel breve tempo. Servirà lavorare bene e sbagliare il meno possibile. Quanto sarà difficile ricostruire? Lo sarà perché i ragazzi giovani ci sono ed alcuni non giocano nemmeno in Serie A“.