Italia, un’altra disfatta per Mancini: l’Argentina conquista la Finalissima

Niente da fare per l’Italia che non riesce nell’impresa di battere l’Argentina e di portare a casa la Finalissima 2022: finisce 0-2 a Wembley.

Italia-Argentina è finita da pochi istanti. La Nazionale italiana di Roberto Mancini esce sconfitta dalla gara di Wembley contro la Nazionale argentina di Paolo Scaroni. L’Albiceleste porta a casa il trofeo della Finalissima 2022, la Coppa dei Campioni CONMEBOL – UEFA che vede sfidarsi i vincitori di Euro 2020 ed i vincitori della Coppa America.

Dopo novanta minuti di gioco, gli azzurri escono sconfitti visti i due gol messi a segno da Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ed Angel Di Maria, ex PSG finito nel mirino della Juventus di Andrea Agnelli.

Finalissima 2022, Italia-Argentina: la sintesi del match

Dopo un avvio di partita piuttosto incoraggiante, la Nazionale italiana deve fare i conti con l’attacco formidabile dell’Argentina. Il trio formato da Lautaro Martinez, Angel Di Maria e Leo Messi mette in seria difficoltà la retroguardia italiana. Poco prima della mezz’ora di gioco, infatti, i sudamericani passano avanti nel risultato grazie ad una gioca di Leo Messi che fa fuori Di Lorenzo e mette al centro un assist perfetto per Lautaro. El Toro deve solo spingere il pallone in rete per battere Donnarumma e portare lo score sullo 0-1.

Sul finale di primo tempo, in pieno recupero, poi Di Maria è bravo a sfuggire alle spalle di Giorgio Chiellini, all’ultima apparizione con la Nazionale. Il difensore italiano perde l’attaccante oramai ex PSG che è bravo ad anticipare Donnarumma ed a mettere in rete il pallone dello 0-2. Proprio il portiere del PSG finisce al centro delle critiche poiché poco pronto e reattivo nell’anticipare l’uscita dai pali.

In pieno secondo tempo, poi, gli azzurri rischiano l’imbarcata: Donnarumma evita per un soffio l’autogol di Bonucci; l’attacco argentino, nel frattempo, continua il tiro al bersaglio verso lo specchio della porta di Gigio Donnarumma. In pieno recupero, poi, arriva anche il gol di Paulo Dybala che chiude il match sul definitivo 0-3. Il triplice fischio del direttore di gara fa esultare l’Argentina: battuta l’Italia, la Finalissima 2022 la porta a casa l’Albiceleste.