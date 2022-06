“È la peggiore”: Italia-Argentina, i tifosi hanno già individuato il colpevole

Brutta prestazione per l’Italia di Roberto Mancini contro l’Argentina: il web insorge nei confronti di uno dei protagonisti in negativo

Niente da fare per la Nazionale di Roberto Mancini contro l’Argentina. La squadra Azzurra ha offerto una delle peggiori prestazioni dell’ultimo periodo, che sicuramente non è stato generoso con la squadra del ct di Jesi, ko con la Macedonia del Nord ed incapace di qualificarsi per il prossimo Mondiale.

L’Italia è stata battuta per 3-0 dall’Albiceleste di Lionel Messi nell’ultima partita con la maglia della Nazionale per Giorgio Chiellini. Il difensore ha lasciato il terreno di gioco durante l’intervallo. La partita offerta dalla formazione di Mancini non ha lasciati sicuramente soddisfatti. Sotto accusa tra gli altri è terminato Leonardo Bonucci.

Italia, con l’Argentina grosse difficoltà per Bonucci: “Peggiore partita a mani basse”

Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci è rimasto in campo fino al termine della partita ma non è stato esente da errori e soprattutto dalle critiche dei tanti tifosi italiani che hanno visto il match. In generale, tuttavia, il livello della performance offerto dalla Nazionale di Roberto Mancini è stato molto basso.

Gli Azzurri sono apparsi totalmente sotto tono. Per l’Argentina è stato un gioco da ragazzi imporsi nella Finalissima della Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA disputata questa sera a Wembley, in Inghilterra. L’Italia è stata colpita due volte nel primo tempo e una nel finale di partita ma l’Albiceleste ha creato diverse occasioni per rendere il passivo più pesante.

Il web si è scatenato contro Leonardo Bonucci, protagonista di una partita assolutamente negativa. Il centrale della Juventus è apparso in evidente difficoltà al termine di una lunga stagione. Il calciatore è stato uno dei colpevoli in occasione della rete del raddoppio di Di Maria. In quella circostanza ha concesso l’appoggio a Lautaro Martinez che si è girato e lo ha lasciato sul posto.

La serata nera è poi continuata con un quasi autogol a causa di un retropassaggio all’indietro che ha messo in grossa difficoltà Donnarumma, riuscito a rimediare a ridosso della linea di porta. Infine, anche sul terzo gol firmato da Dybala, Bonucci è apparso piuttosto spaesato. “Penso peggior partita di Bonucci in nazionale a mani bassissime questa”, ha sbottato sui social un tifoso italiano. Soltanto uno dei tanti tweet negativi nei confronti dell’esperto difensore della Juventus.