“Siamo entusiasti”, ufficiale Milan: la firma fa impazzire i tifosi

Giornata molto importante in casa Milan: è ufficiale l’accordo che segna una nuova era nella storia del club rossonero.

Lo Scudetto conquistato al termine della Serie A 2021/2022 ha certificato l’avvenuto ritorno al top del Milan. Che adesso è pronto per un’ulteriore salto di qualità, ufficializzato nella giornata di oggi attraverso un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito ufficiale.

Il tanto atteso passaggio di consegne tra il fondo Elliott, subentrato dopo la fallimentare esperienza di Yonghong Li, e RedBird Capital è infatti diventato realtà. Un accordo da 1,2 miliardi di euro che vedrà la vecchia proprietà ancora presente con una quota di minoranza del club ma che segna un nuovo cambio di proprietà dopo quattro anni.

Evidente l’entusiasmo dei tifosi, che prevedono un futuro roseo dopo un lungo e difficile periodo in cui però non sono certo mancate le soddisfazioni. Lo stesso che accompagna il presidente di RedBird Gerry Cardinale.

Milan a RedBird, adesso è ufficiale

“Il Milan è tornato a occupare meritatamente la posizione che gli spetta ai vertici del calcio italiano e ha ottime prospettive a livello europeo e mondiale. Per noi è un onore fare parte della sua storia, siamo entusiasti di poter partecipare nello scrivere insieme il prossimo capitolo del club.”

Dopo aver ringraziato Gordon Singer e il fondo Elliott per il lavoro svolto negli ultimi quattro anni, che sarà proseguito dando continuità al progetto e ai suoi protagonisti e in partnership con la vecchia proprietà, Cardinale ha sottolineato la filosofia d’investimento di RedBird.

“I risultati che abbiamo conseguito negli anni dimostrano che è possibile ottenere successi avendo allo stesso tempo una gestione economica sostenibile. Non vediamo l’ora di iniziare a lavorare con il club e con i tifosi rossoneri in tutto il mondo per spingere il Milan sempre più in alto nei prossimi anni.”