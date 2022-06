Calciomercato, l’Inter ha un prescelto per il centrocampo: il retroscena

In casa Inter la società è al lavoro per rinforzare la rosa ed accontentare le scelte del mister nerazzurro Simone Inzaghi.

La dirigenza dell’Inter è costantemente al lavoro per provare a rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il club nerazzurro ha sfiorato lo scudetto, perso a favore dei cugini del Milan, ma ha portato a casa due titoli come la Coppa Italia e la Supercoppa italiana. Ora, il mercato è pronto ad entrare nel vivo, e l’Inter lavora per migliorare la rosa.

Anche quest’anno la società dovrà chiudere con un mercato in attivo ed è probabile quindi una cessione eccellente per salvaguardare il bilancio del club. La dirigenza milanese vuole però rinforzare quei reparti dove la squadra manca di alternative.

In particolare l’Inter guarda al centrocampo dove dovrà sostituire i partenti Vecino e Vidal e soprattutto dovrà trovare un’alternativa a Marcelo Brozovic. Il croato è un pilastro per la squadra, ma questa ha avuto diverse difficoltà quando il giocatore è stato costretto a saltare dei match in campionato.

Inter, nel mirino Asllani come vice Brozovic

Come riporta il giornalista Nicolò Schira su Twitter, la dirigenza nerazzurra ha trovato l’accordo con gli agenti del giovane talento dell’Empoli Kristjan Asllani, classe 2002, autore di una buona stagione quest’anno. Ora l’Inter parlerà con l’Empoli nei prossimi giorni con l’obiettivo di raggiungere un accordo.

Proprio Schira rivela un retroscena sulla trattativa Asllani. Il club della famiglia Zhang aveva proposto di inserire una contropartita nella trattativa ed all’Empoli piaceva il portiere Di Gregorio. Il giocatore ha disputato l’ultima stagione a Monza, ma con la promozione del club brianzolo si è attivata la clausola per l’obbligo di riscatto che di fatto porta il giocatore a Monza e fa sfumare ogni velleità dell’Empoli.