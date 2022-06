“Ha detto no…”: Dybala ha deciso, ora strizza l’occhio ad un solo club

Paulo Dybala in questi giorni sta decidendo cosa fare del suo futuro. Il giocatore ha rifiutato tre proposte importanti.

Del destino di Dybala si è parlato tanto nel corso di queste settimane, e probabilmente si parlerà ancora. Il tutto fino a quando il giocatore non riuscirà a decidere cosa fare del proprio futuro. Dopo tanti anni passati alla Juventus, è chiaro possa emergere qualche dubbio su cosa fare. Certo, l’attaccante argentino si è dato degli obiettivi da perseguire e dunque dei paletti che lo aiuteranno a decidere sono stati posti.

Uno di questi riguarda la Champions League. La Joya vuole assolutamente giocare la massima competizione europea il prossimo anno, e cosi sta rifiutando club che si stanno facendo avanti ma che non possono garantirgli la partecipazione alla competizione. Come ad esempio il Newcastle, società che gli aveva offerto – riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ – anche una proposta economica molto importante.

Dybala, ha detto no a tutti: resta un solo club…

Cosi come Dybala ha detto no anche al Borussia Dortmund, altra squadra che si è fatta sotto e che sta cercando di ottemperare alla partenza di Erling Haaland. Anche in questo caso, però, l’argentino ha rispedito l’offerta al mittente cosi come è stata rigettata anche la proposta del Siviglia. Al netto di una piacevole attrattiva da parte della Liga sull’argentino, anche in questo caso il giocatore ha deciso di rifiutare anche quest’ultima proposta della Spagna.

Insomma, sullo sfondo resta una sola squadra. Si, perchè Dybala ha rifiutato ad oggi tutte le proposte arrivate proprio perchè sta aspettando proprio l’Inter. Il club di Suning sta ovviamente studiando la soluzione migliore per provare a portare Dybala alla corte si Simone Inzaghi e regalare ai tifosi un colpo cosi importante.