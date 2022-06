Juventus, tifosi pronti a festeggiare: l’ufficialità toglie ogni dubbio

Per la Juventus è giunto l’annuncio tanto atteso per poter sferrare il colpo che i tifosi sognano per l’estate di calciomercato.

Niente rinnovo quindi addio, secondo la naturale scadenza del contratto. Il Manchester United ha annunciato che Paul Pogba non è più un calciatore della squadra, con un comunicato ufficiale diramato attraverso i canali ufficiali della società.

“Il club annuncia che Paul Pogba lascerà il Manchester United a fine giugno, alla scadenza del suo contratto. Il francese ha goduto di una lunga carriera con lo United, essendo entrato a far parte dell’Academy del club da Le Havre all’età di soli 16 anni”, ha sottolineato lo United, che ha poi dedicato ampio spazio a tutte le imprese e i giorni significativi della carriera di Pogba, anche con gli altri club, Juventus inclusa.

“Tutti nel club vogliono congratularsi con Paul per la sua carriera di successo e ringraziarlo per il suo contributo”, chiude la nota ufficiale, dando l’impressione che la storia anche emotiva che lega Pogba allo United si sia conclusa nel momento giusto, dopo essersi a vicenda scambiati tutto quanto possibile.

Manchester United, Pogba addio: ora è ufficiale. C’è la Juventus

Per un capitolo che si chiude è pronto a riaprirsene un altro, poiché la Juventus sogna Paul Pogba insieme ad Angel Di Maria in qualità dei primi due colpi della nuova stagione. Le parti dialogano da mesi e ci sarebbe la grande predisposizione del giocatore nel tornare laddove la sua carriera è in qualche modo esplosa vertiginosamente.

Tra le altre società interessate a Pogba c’era anche il PSG, ma pare si sia ritirato, avendo compreso l’intenzione del francese di accettare la destinazione italiana. Per farlo Pogba avrebbe anche ridimensionato le sue richieste economiche e potrebbe firmare un contratto da 7,5 milioni di euro a stagione più bonus, che gli consentirebbero di arrivare circa ai 10 milioni di euro. I prossimi giorni saranno quelli per lo snodo decisivo.