Esodo Italia dopo la debacle contro l’Argentina: altri tre vanno via dal ritiro

Altri tre giocatori lasciano il ritiro dell’Italia dopo la sconfitta contro l’Argentina nella Finalissima di Wembley

La Finalissima di Wembley ha dato dimostrazione di come la ricostruzione dell’Italia sia molto complicata. Mancini lo aveva detto, non sarà facile rialzarsi dopo la mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 da campioni d’Europa. Quella contro l’Argentina è stata la partita d’addio per diversi campioni, che lo scorso luglio hanno reso realtà un sogno per tutti gli italiani.

Questo pomeriggio è stato reso noto che sei giocatori hanno lasciato il ritiro di Coverciano. Si tratta di Giorgio Chiellini, che ha detto addio alla Nazionale, Emerson Palmieri, Jorginho, Verratti, Bernardeschi e Insigne. Sabato ci sarà la sfida contro la Germania al Dall’Ara di Bologna e altri tre giocatori, oltre a quelli già citati, non saranno a disposizione del ct Roberto Mancini.

Italia-Germania, Sirigu, Lazzari e Zaccagni lasciano il ritiro

Tra questa sera e domattina, i tre che lasceranno il ritiro della Nazionale saranno Salvatore Sirigu, Manuel Lazzari e Mattia Zaccagni. Non saranno a disposizione per la sfida di Nations League contro la Germania, in programma sabato. Domani alle 17:30 ci sarà invece l’allenamento agli ordini di Mancini. Contro i tedeschi è previsto l’inserimento delle ‘nuove leve’, come Gianluca Scamacca e Sandro Tonali, ma anche di Alessandro Bastoni al posto di Chiellini.

Un’ottima occasione per testare, dunque, i Nazionali del futuro. Quelli che avranno il compito di costruire un nuovo ciclo vincente, che dovrà necessariamente terminare con almeno la qualificazione al Mondiale 2026.