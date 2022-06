Italia-Germania, Mancini perde i pezzi: sei top player vanno via

Roberto Mancini deve ricostruire la Nazionale. Ma in vista di Italia-Germania, sei campioni di Euro 2020 non ci saranno: anno lasciato il ritiro.

La Nazionale italiana del commissario tecnico Roberto Mancini è reduce dalla cocente sconfitta di ieri sera Wembley contro l’Argentina di Scaloni. Addio Mondiali di Qatar 2022 ed addio Finalissima 2022 dopo il netto 3-0 firmato Lautaro Martinez, Di Maria e Dybala.

Il mese di giugno, però, riserva ancora sorprese per i tifosi dell’Italia visto che già il prossimo sabato inizierà la fase a gironi della Nations League. Gli azzurri saranno impegnati in un altro classico, la super sfida contro la Germania nel match valido per la prima giornata del Gruppo C.

Italia-Germania, sei assenti per Mancini

“Qualcuno andrà in vacanza” aveva dichiarato ieri sera Roberto Mancini e così sarà. Nonostante le defezioni di ieri sera, il CT è pronto a dare il via ad un nuovo ciclo azzurro. Nuovi volti e tanti giovani faranno parte, con ogni probabilità, della spedizione italiana alla Nations League, oramai imminente.

Chi, invece, non farà parte dell’immediato futuro della Nazionale italiana, ovvero della sfida contro la Germania, l’ha già reso noto al commissario tecnico. Secondo quanto riferito dal portale ‘Tuttomercatoweb.com’, per la gara di sabato alle ore 20.45 allo stadio Renato Dall’Ara, non ci saranno Federico Bernardeschi, Giorgio Chiellini (che ieri ha disputato la sua ultima gara in Nazionale, ndr), Emerson Palmieri, Lorenzo Insigne, Jorginho e Marco Verratti. I sei campioni di Euro 2020, infatti, hanno lasciato il ritiro di Coverciano e non prenderanno parte all’allenamento di oggi pomeriggio, in programma alle ore 18.00.