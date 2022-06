“È un affare”: Juventus, il consiglio che Agnelli non può ignorare

La Juventus prepara le prossime mosse di mercato: oggi il presidente Agnelli ha ricevuto un particolare consiglio, tifosi pronti ad esultare.

Sono giorni intensi per la Juventus, impegnata a pianificare le prossime mosse in vista della sessione estiva del mercato. Una finestra che si preannuncia quanto mai intensa per il club, alla luce delle tante operazioni (sia in entrata che in uscita) in cantiere: l’ultima stagione si è rivelata avara di soddisfazioni e la società intende tornare subito a sorridere. Un rilancio che passerà attraverso un forte restyling della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Dopo aver detto addio a Paulo Dybala, Federico Bernardeschi e Giorgio Chiellini, i bianconeri nei prossimi giorni dovranno valutare le posizioni di altri elementi: è il caso, ad esempio, di Adrien Rabiot seguito con interesse da diverse squadre della Premier League (tra cui il Chelsea). Possibile cessione in vista pure per Weston McKennie, anche lui nel mirino di diverse inglese come ad esempio il Tottenham.

Già definitiva, invece, la situazione di Aaron Ramsey: il gallese, di rientro dopo la non felice esperienza vissuta in prestito ai Glasgow Rangers, è stato escluso dal nuovo progetto ed ora resta da vedere se le parti riusciranno a trovare un accordo riguardante la risoluzione del contratto in scadenza nel 2023. Per quanto riguarda gli acquisti, il nome caldo è quello di Paul Pogba ormai ad un passo dal tornare alla corte di Allegri.

Juventus, il commento di Del Piero sull’operazione Pogba

Il francese, dopo aver rifiutato di firmare il rinnovo con il Manchester United, ha detto “sì” all’offerta ricevuta (7.5 milioni più bonus per un totale di 10) declinando quella avanzata dal Paris Saint Germain. Una scelta di cuore, la sua, presa con l’obiettivo di rilanciarsi nel luogo che dal 2012 al 2016 gli ha consentito di crescere al meglio e diventare famoso a livello mondiale. La fumata bianca è questione di giorni, anzi forse di ore.

Un’operazione benedetta da Alessandro Del Piero che, ai microfoni di ‘Espn’, ha consigliato alla società di chiudere in fretta il colpo. “La Juventus farebbe un affare. È il giocatore giusto per assistere Vlahovic in attacco con i suoi inserimenti, ma anche per proteggere la difesa che perderà una colonna come Chiellini. Nel primo ciclo alla Juve era giovane e protetto da giocatori come Pirlo e Marchisio, stavolta sarebbe il contrario e toccherebbe a Paul prendersi la responsabilità di far crescere i compagni”. La pista, come detto, appare tutta in discesa: i bianconeri e Pogba sono pronti a dirsi “sì” ancora una volta. Manca soltanto l’annuncio ufficiale.