Lazio, cambia il centrocampo di Sarri: operazione in chiusura

Calciomercato Lazio, il club biancoceleste ora si muove in anticipo: manca ormai pochissimo per l’ufficialità dell’acquisto a centrocampo

La Lazio, in questo calciomercato estivo, vuole muoversi d’anticipo. Per questo motivo l’operazione per il colpo a centrocampo appare già in chiusura. Manca pochissimo infatti per l’ufficialità, i documenti con il club proprietario del cartellino sono già stati scambiati.

La Lazio di Maurizio Sarri (che ha da pochissimo rinnovato il proprio contratto) continua a prendere forma. Dopo il mercato di gennaio quasi fermo, per il club biancoceleste ora c’è la volontà di muoversi in anticipo. E con operazioni mirate. Il primo colpo, allora, arriva per il centrocampo. In chiusura l’affare di Marcos Antonio, giocatore dello Shakhtar Donetsk.

La Lazio e lo Shakhtar, quindi, hanno già effettuato lo scambio di documenti necessari. Tutto è pronto per il trasferimento del quasi 22enne brasiliano nella Capitale. Sponda biancoceleste. A riferirlo è ‘Sky Sport’, che rivela anche la data in cui il giocatore sarà in Italia per svolgere le visite mediche e per firmare il suo nuovo contratto.

Calciomercato Lazio, in chiusura l’affare per Marcos Antonio: arrivo in Italia previsto intorno al 13 giugno

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, quindi, il primo acquisto della Lazio con il calciomercato estivo sta per essere portato a termine. Marcos Antonio, centrocampista attualmente dello Shakhtar, si sta preparando per trasferirsi in Italia. Maurizio Sarri attende, quindi, il suo primo rinforzo per il centrocampo. Con la permanenza di Milinkovic-Savic ancora incerta.

L’operazione ha, così, messo sul piatto della bilancia una cifra di circa 10 milioni di euro per il trasferimento. Otto di parte fissa, più due di bonus. Nelle ultime ore, inoltre, Lazio e Shakhtar hanno effettuato anche il consueto scambio di documenti. Il brasiliano classe 2000 dovrebbe arrivare perciò in Italia già nella settimana del 13 giugno. Per svolgere visite mediche e per firmare il contratto pronto per lui.