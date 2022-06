Addio inevitabile e ufficialità nel weekend: Serie A, cambia tutto

L’addio è inevitabile e ora le strade dell’allenatore e del club di Serie A si dividono: tutto torna in discussione, ecco chi può sostituirlo

L’allenatore, dopo la salvezza conquistata con la permanenza in Serie A, si prepara comunque a dire addio. Quell’addio che, d’altronde, è stato solamente rimandato. Ora diverse possono essere le possibilità per la prossima stagione. Ecco le ultime.

Thiago Motta e lo Spezia erano a un passo dall’addio già lo scorso dicembre. Dopo alcune incongruenze di pensiero, sembrava essere tutto fatto per l’esonero del tecnico che però poi, in fin dei conti, non ha più lasciato ed è rimasto per concludere la parte di stagione che doveva ancora essere affrontata.

Stagione, in effetti, chiusa nel migliore dei modi, conquistando la salvezza e la permanenza in Serie A con addirittura una giornata d’anticipo. In un campionato in cui tutto è rimasto in bilico fino agli ultimi 90′. Nonostante tutto, però, il club e il tecnico comunque si divideranno. Ecco chi potrebbe andare a sostituirlo.

Lo Spezia e Thiago Motta si dividono: l’addio sarà ufficiale nel weekend, si pensa già al sostituto per la prossima stagione di Serie A

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, nel weekend arriverà l’addio ufficiale di Thiago Motta allo Spezia. Nonostante il contratto firmato fino al 2024 e nonostante la salvezza conquistata in Serie A, il tecnico terminerà in anticipo la propria esperienza sulla panchina del club ligure.

Dal canto suo, allora, lo Spezia pensa già al nome del possibile sostituto per la prossima stagione da portare avanti nel campionato italiano di massima serie. In lista ci sono Aurelio Andreazzoli, reduce dalla rescissione del contratto con l’Empoli, Luca Gotti rimasto svincolato dopo l’esperienza all’Udinese (terminata in anticipo nel corso della stagione da poco conclusa) e Francesco Farioli, ex vice di Roberto De Zerbi e attuale tecnico dell’Alanyaspor in Turchia. Quest’ultimo dovrebbe però prima ottenere il patentino per poter allenare in Serie A.