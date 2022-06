Italia, prima la crisi e poi la bella notizia: sorride anche Mancini

Dopo la sconfitta contro l’Argentina, l’Italia di Mancini domani sera sfiderà la Germania per un match di Nations League.

Solo un anno fa stava per cominciare l’Europeo vinto poi dall’Italia con grandissimo merito, mentre adesso la squadra di Roberto Mancini è fuori dal Mondiale e mercoledì a Wembley ha perso nettamente la ‘Finalissima’ della ‘Coppa dei Campioni’ per 0-3 contro l’Argentina di Messi e compagni.

Dopo la debacle dei play-off mondiali, l’Italia sta attraversando un periodo di fortissima crisi. A confermarlo è stato lo stesso Roberto Mancini: “Contro l’Argentina abbiamo pagato la perdita di tanti calciatori. Gli infortuni ci hanno sicuramente condizionati. Ricostruire non sarà facile, abbiamo giovani che non giocano neanche in Serie A”.

Queste parole di Mancini rispecchiano perfettamente il momento di crisi del nostro calcio. Il nuovo ciclo dell’Italia, così come detto dallo stesso CT, partirà con le prossime gare di Nations League contro Germania (match di andata che si disputerà domani sera), Ungheria ed Inghilterra. Non saranno gare facili per gli azzurri che, però, avranno l’occasione di cominciare un nuovo percorso. Nonostante il momento difficile, ci sono state delle importanti dichiarazioni di fiducia nei confronti dell’Italia.

Italia, il pensiero di Flick: ” Mancini? Può vincere di nuovo l’Europeo”

Hans-Dieter Flick, ct della Germania, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla squadra azzurra: “Non sarà facile valutare che squadra avremo di fronte, perché Mancini ha cambiato tanti giocatori. Lui ha fatto un grandissimo lavoro dopo la mancata qualificazione al Mondiale in Russia. Tutti siamo stati sostenitori dello spirito che l’Italia ha mostrato all’Europeo”.

Il tecnico tedesco ha poi continuato il suo intervento sulla squadra allenata da Roberto Mancini: “Gara di domani? Faremo una bella partita, cercando di battere un grande team. Cosa posso dire sulla mancata qualificazione dell’Italia al prossimo Mondiale? Siamo rimasti molto sorpresi, ma Mancini ha la giusta qualità e la giusta passione per bissare la vittoria degli Europei. Lo stimo molto sia come allenatore che come giocatore. Gli do il mio in bocca al lupo”: