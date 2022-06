“Ripescaggio? Noi la migliore del ranking…”: Italia, Mancini risponde a tono

Il Commissario Tecnico dell’Italia Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa prima del match di Nations League contro la Germania.

Due giorni dopo la brutta sconfitta dell’Italia contro l’Argentina, gli Azzurri sono nuovamente in campo. Stavolta l’avversario è la Germania per il match di Nations League. Metabolizzate le scorie per il ko contro l’albiceleste, Mancini ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia.

“Contro l’Argentina abbiamo pagato la perdita di diversi giocatori.” ha chiarito il CT Mancini. “Loro erano messi meglio di noi, erano più freschi. Forse è stata la prima volta in tre anni e mezzo che abbiamo incontrato una squadra che ci ha messo sotto. Anche se c’è da dire che abbiamo commesso errori sui due gol.”

Il discorso poi si sposta sulla gara di Nations League con la Germania. Il CT dei tedeschi ha speso ottime parole nei confronti di Mancini. “Sono contento che Flick pensi che con la fiducia l’Italia può tornare grande.” ha risposto il CT degli Azzurri. “Io la sento la fiducia nei miei confronti. Nel calcio però quando vinci tutti te la mostrano, quando perdi hai quasi tutti contro.”

Italia, Mancini torna sul ripescaggio: “Se dovesse accadere…”

Tema eventuale ripescaggio in vista dei Mondiali. Qui Mancini ci tiene a chiarire le sue parole di qualche giorno fa: “Non ho parlato di possibilità o di motivazioni. Ho semplicemente detto che qualora dovessero ripescarci noi ci andremo. Sono cose che sono già accadute in passato, potrebbero accadere di nuovo. Noi, nell’eventualità ci faremo trovare pronti.”

“C’è un fattore semplice.” ha concluso l’argomento ripescaggio Mancini. “Se ci dovessero essere ripescaggi allora si guarderà il ranking FIFA. E noi, come ranking, siamo la nazionale messa meglio tra le non qualificate. Potrebbe essere questo il motivo.”