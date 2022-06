Mercato Lazio, idea Zielinski e spunta il nuovo vice Immobile

Il mercato della Lazio potrebbe entrare nel vivo dopo il rinnovo di Sarri. I biancocelesti potrebbero tentare l’assalto a una nuova mezz’ala e a un vice Immobile per completare il reparto offensivo

Sarri punterà l’indice su una nuova mezz’ala e un nuovo centravanti che possa recitare la parte di vice Immobile con garanzie, personalità ed esperienza. Per quel che riguarda il centrocampo, come confermato da “Alfredo Pedullà”, la Lazio starebbe pensando a Zielinski, pupillo del tecnico toscano dai tempi del Napoli.

Zielinski, più un nuovo centravanti, più un altro esterno offensivo. Si allontana la candidatura di Bernardeschi, mentre per quel che riguarda il vice Immobile, Caputo resta in pole, ma starebbero sorgendo i primi dubbi. Non trovano conferme le indiscrezioni su Arnautovic, inseguito anche da Roma, Napoli e Juventus.

Attenzione al nome di Simeone, il quale potrebbe decidere di mettersi in gioco, lasciare il Verona e sposare una nuova avventura che gli consenta di disputare l’Europa League. Da escludere l’idea Kean dalla Juve, profilo non in linea con il 4-3-3 di Sarri.

Mercato Lazio, Zielinski nome concreto: la verità su Romagnoli

Come riportato da “Alfredo Pedullà”, quindi, la Lazio potrebbe piombare con forte decisione su Zielinski. Il centrocampista polacco potrebbe dire sì ai biancocelesti in caso di addio a Milinkovic Savic. La Lazio potrebbe provarci, soprattutto perchè il centrocampista piace particolarmente a Sarri.

Sul fronte Romagnoli sono attese conferme: la trattativa sembrerebbe essersi leggermente arenata. Il centrale difensivo non convince totalmente Sarri? Punto di domanda e attese novità nel corso delle prossime settimane. Poche conferme su Rugani: non è escluso che il difensore della Juve resti in maglia bianconera.