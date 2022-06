“Contatti in corso”: Lazio, c’è il colpo grosso di Lotito. Sarri incrocia le dita

La Lazio si prepara alla prossima stagione e Lotito ha pronto il colpo grosso: “Contatti in corso”, assicurano dalla Capitale. Sarri incrocia le dita.

Quinto posto e un finale in crescendo che fa ben sperare piazza e società. La nuova Lazio di Maurizio Sarri può dirsi soddisfatta, tutto sommato, della sua prima stagione insieme, nella speranza di migliorare e continuare ad avanzare nella prossima.

Per farlo, però, c’è bisogno di intervenire sul mercato. E di farlo con competenza e cognizione di causa. Anche perché saranno diversi gli addii che costelleranno l’estate biancoceleste e l’accoppiata Lotito-Tare ha parecchio lavoro da fare.

Lavoro che è in corso già da diverse settimane, con la dirigenza laziale già sugli scudi per puntellare la rosa di Maurizio Sarri e consegnare all’ex Napoli, Chelsea e Juventus il miglior organico possibile.

Lazio-Romagnoli, contatti in corso: Lotito prepara il regalo a Sarri

Al centro dei desideri della Lazio, c’è anche e soprattutto il nome di Alessio Romagnoli. Il difensore capitolino è in uscita dal Milan e il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Un’occasione troppo ghiotta per i biancocelesti, che già nelle scorse settimane avevano provato ad avvicinare il centrale classe 1995 all’Olimpico.

Stando a quanto rivelato da ‘Il Tempo’, adesso è in atto un secondo tentativo: “Nuovi contatti in corso tra la Lazio e Alessio Romagnoli, che si avvicina ai biancocelesti”. Un’indiscrezione che incrociare le dita a Sarri, speranzoso di trovarsi in rosa un centrale fresco di Scudetto da aggiungere al proprio pacchetto arretrato.

Anche perché la partenza di Acerbi è dietro l’angolo e, a priori, la difesa della Lazio necessiterebbe di una vera e propria rifondazione. Il nome di Romagnoli darebbe freschezza e completezza all’undici di Sarri, soprattutto in una zona che nell’ultima stagione ha sofferto di incostanza.