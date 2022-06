Rivoluzione Salernitana, dopo Sabatini pronto un altro addio per i campani

Con l’addio di Sabatini in casa Salernitana potrebbero esserci clamorose novità. Nicola è stato confermato, ma ora si valuta la rosa.

Con un finale di stagione straordinario la Salernitana ha ottenuto una salvezza totalmente insperata. Nel mese di gennaio sono arrivati Walter Sabatini ed il tecnico Davide Nicola e con un girone di ritorno fantastico hanno ottenuto una salvezza ‘da cinema’. L’ultima giornata di campionato ha regalato grandi sorprese con il clamoroso tonfo del club campano ed il contemporaneo stop del Cagliari a Venezia.

Negli ultimi giorni ha fatto molto clamore la notizia della separazione tra la Salernitana di Iervolino e Walter Sabatini. Il dirigente è stato uno dei fautori della salvezza del club, rivoluzionando la rosa ed acquistando diversi giocatori fondamentali per questa favolosa rimonta.

Tra questi c’è senza dubbio il difensore argentino Federico Fazio. L’ex Roma è un pupillo di Sabatini ed il dirigente lo ha portato con sé nella sessione invernale. Fazio, dopo un inizio complicato, è tornato il giocatore affidabile che Sabatini conosceva ed ha messo in mostra le sue qualità con diverse eccellenti prestazioni.

Salernitana, futuro in bilico per Fazio?

Come riporta il quotidiano Tuttosport, l’addio di Sabatini potrebbe cambiare anche il futuro del centrale argentino. Il giocatore ha un contratto di ancora due anni con il club, ma in caso di rottura con la nuova dirigenza, potrebbe essere messo sul mercato.

Nelle ultime ore si è parlato del possibile arrivo di Gianluca Petrachi come nuovo ds del club, ma la società è ancora al lavoro per trovare il sostituto di Sabatini. Iervolino ha l’obiettivo di realizzare un mercato adeguato e sta sondando gli uomini migliori per raggiungere questo obiettivo.