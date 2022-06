Donnarumma, la serata in Nazionale finisce male: paura per il portiere

Finale da dimenticare per il portiere della nazionale italiana Gianluigi Donnarumma. Il tutto a tempo praticamente scaduto.

Al termine del match tra Italia e Germania l’attenzione dei presenti è stata monopolizzata da un episodio riguardante il portiere Gianluigi Donnarumma che ha richiesto l’intervento dello staff medico.

Dopo la conclusione della partita di Nations League tra gli azzurri e la Germania, terminato 1-1, infatti il portiere della nazionale ha accusato un problema al polso sinistro. Questo dopo un’uscita alta e un contrasto in area di rigore con il tedesco Antonio Rudiger e con l’incolpevole compagno di squadra Francesco Acerbi su cross avversario.

Donnarumma al triplice fischio del direttore di gara, tolto il guantone, si è accasciato dolorante. Immediato l’intervento dello staff medico azzurro che già in precedenze, durante la partita verso l’ora di gioco, era dovuto intervenire per soccorrere Matteo Politano.

Italia, sfortuna per Donnarumma: problemi al polso nel finale

Naturalmente il portiere della nazionale italiana non ha preso bene l’infortunio. Nonostante i compagni e lo staff abbiamo provato a consolarlo, Donnarumma si è lasciato andare ad un comprensibile nervosismo per un infortunio arrivato praticamente a tempo scaduto.

Saranno certamente da valutare le condizioni del portiere del PSG in vista del match di sabato prossimo contro l’Inghilterra. Una sfida importantissima per gli equilibri del Gruppo A di Nations League, soprattutto dopo il clamoroso ko degli inglesi contro l’Ungheria. Una sfida a cui certamente Donnarumma non vorrà mancare, visto che è anche una sorta di riedizione della finalissima che, proprio in questo periodo, lo scorso anno, regalò agli azzurri il titolo di campioni d’Europa.