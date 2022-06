Italia d’orgoglio con la Germania: pareggio e buone indicazioni per Mancini

Italia-Germania volge al termine con un sorriso dolce-amaro per Roberto Mancini: segna Pellegrini ma la pareggia Kimmich.

Sorrisi veri, rilassati sulla panchina dell’Italia. Sorrisi che però sono durati troppo poco. Un’esplosione di gioia al gol di Lorenzo Pellegrini che ha sbloccato non solamente una gara. Ma un momento di crisi che pesava da troppo tempo. Ma è bastato pochissimo, tuttavia, alla Germania per riportare tutto in parità. Serata dolce-amara per il gruppo azzurro a Bologna.

Allo Stadio Renato Dall’Ara, quindi, la gara giocata tra Italia e Germania ha dato il via alla nuova stagione di Nations League per la nazionale italiana. Roberto Mancini ha cambiato moltissimo negli undici titolari, lasciando tra gli altri di fatto solamente Gianluigi Donnarumma tra i pali. E affidandosi ai più giovani.

Buone allora le prestazioni di Lorenzo Pellegrini, autore anche del gol del momentaneo vantaggio, di Davide Frattesi, di Gianluca Scamacca, di Sandro Tonali. E non solo. Chiamati in causa da Mancini, i ‘nuovi’ azzurri si sono quindi fatti trovare pronti, mettendo spesso e volentieri in difficoltà la Germania. Tutto termina però comunque sull’1-1.

Italia-Germania, arriva il primo pareggio degli azzurri in Nations League: non basta però il gol di Pellegrini per ottenere la vittoria

Gara in fin dei conti equilibrata quella disputata tra l’Italia e la Germania allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. A sbloccare il match ci hanno pensato gli azzurri. Con un’azione perfetta, infatti, l’Italia è arrivata fino alla porta di Neuer e, su assist di Gnonto all’esordio, Lorenzo Pellegrini ha segnato un gol praticamente già pronto e impacchettato al 70′.

Sono bastati però solamente tre minuti alla Germania per riportare tutto in parità. Goretzka ha lanciato il pallone all’interno dell’area di rigore azzurra, dove Havertz ha toccato involontariamente con il braccio (comunque attaccato al corpo) facendo poi carambolare la palla tra i piedi di Himmich. Quest’ultimo non ha sbagliato e ha segnato al 73′ un gol pesante nella porta di Donnarumma. Termina tutto sull’1-1. È in ogni caso tornato a farsi vedere l’orgoglio italiano.

Classifica Gruppo A Nations League

Ungheria 3, Germania 1, Italia 1, Inghilterra 0.