Mertens e il fascino degli ex allenatori, il silenzio inquieta i tifosi del Napoli

Il Napoli è a fine ciclo, l’ha detto anche Spalletti, e in quest’estate sta mettendo in campo il proposito d’abbassare il monte ingaggi, ragionamenti che coinvolgono anche il futuro di Mertens. L’obiettivo di De Laurentiis è passare dai 120 milioni di euro lordi a circa 80.

La strategia è già in corso: basta pensare alla differenza tra i 4,5 milioni di euro che percepiva Manolas ai circa 800 mila che dovrebbe incassare Ostigard. L’ex Genoa è l’idea principale per la casella del quarto centrale.

Ci sono altri esempi: Olivera guadagna circa la metà di Ghoulam, il divario economico è ancora più netto tra l’ingaggio di Insigne e quello di Kvaratskhelia.

Mertens, il miglior cannoniere della storia del Napoli con 148 gol, ha il contratto in scadenza il 30 giugno e non si conosce ancora quale sarà il suo futuro.

Dries sta disputando le gare di Nations League col Belgio, ieri ha giocato un tempo contro l’Olanda. Il suo silenzio inquieta i tifosi del Napoli, è probabile che questa storia si risolverà a metà giugno dopo gli impegni con la Nazionale. Potrebbero esserci un blitz a Capri e un incontro con De Laurentiis.

Dries Mertens a Napoli è più di un calciatore, rappresenta un simbolo per la città, basta pensare alla scelta di chiamare il figlio Ciro Romeo. Pochi giocatori sono entrati nel cuore dei tifosi napoletani come lo scugnizzo di Lovanio.

Il Napoli gli ha proposto un biennale ad 1,3 milione di euro a stagione. Un taglio corposo rispetto ai 4,5 garantiti dal contratto ancora in vigore.

Dries riflette sul suo futuro, le ultime dichiarazioni di De Laurentiis sono state sferzanti.

Non c’è solo il riferimento alla scelta tra la vil moneta e il privilegio della napoletanità ma anche la frecciata riguardo ai calciatori condizionanti per lo spogliatoio.

Le offerte per Mertens non mancano. Maurizio Sarri, che gli ha cambiato la vita portandolo al centro dell’attacco, si è mosso a metà maggio per la sua Lazio.

Mertens ha dato priorità al Napoli che ha anche un’opzione per prolungare l’accordo alle stesse cifre e non la eserciterà.

Se non ci sarà l’accordo con De Laurentiis, tutte le proposte possono essere ascoltate.

Ci ha pensato anche Gattuso per il Valencia, dal Brasile la suggestione Botafogo ma Mertens vorrebbe chiudere la carriera in Europa, a novembre c’è anche il Mondiale.

Il Belgio in Qatar ci sarà e vuole esserci anche Dries Mertens.