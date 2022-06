Gnonto nel vortice del mercato: lo scenario ricorda Verratti

Il futuro di Wilfried Gnonto genera dubbi ricordando ciò che è successo a Marco Verratti

La nuova Italia di Roberto Mancini ieri ha giocato e pareggiato contro la Germania, nella prima sfida di Nations League. Un 1-1 che dà tanta fiducia per il futuro, anche per i tanti cambi di formazione effettuati dal commissario tecnico, Roberto Mancini. In gol è andato Lorenzo Pellegrini, grande escluso dall’ultimo Europeo per un infortunio e in particola è salito alla ribalta Wilfried Gnonto. L’attaccante era già l’uomo di punta della Nazionale Under 19 di Nunziata.

Gnonto è infatti uno dei classe 2003 a giocare in una prima squadra con continuità, ovvero lo Zurigo. Aveva infatti lasciato il settore giovanile dell’Inter per andare in Svizzera, dove ha segnato otto gol e vinto il campionato al termine di questa stagione. La prestazione e l’assist per Pellegrini di ieri, hanno attirato i riflettori del mercato sul giocatore.

La Bundesliga forte su Gnonto

Il contratto di Wilfried Gnonto con lo Zurigo scadrà il 30 giugno 2023 e diverse squadre si sono fatte avanti per acquistare il giocatore. Secondo quanto riferito da Sky Sport, provengono soprattutto dalla Bundesliga. In precedenza, la squadra più avanti era il Friburgo, che in rosa ha anche Vincenzo Grifo. Mentre in questo momento il club più avanti per Gnonto è l’Hoffenheim. Questo anche perché sarà la prossima squadra del suo attuale allenatore, Breitenreiter.

In Belgio, inoltre, si è fatto avanti l’Anversa. Per quanto riguarda la Serie A, il Sassuolo ha chiesto solo informazioni. L’avventura di Gnonto potrebbe proseguire all’estero, a dimostrazione di come sia complicato per i club italiani puntare sui giovani dei propri settori giovanili. Tra l’altro, anche Verratti è diventato punto fermo della Nazionale senza aver mai giocato in Serie A. La speranza è che possa avere le stesse soddisfazioni, magari in un club italiano.