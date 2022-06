Calciomercato Roma, colpo gratis dalla Premier: l’ha chiesto Mourinho

Si muove il mercato in entrata della Roma. Dalla Premier League, richiesto dal tecnico José Mourinho, arriva un colpo da novanta.

Comincia a prendere forma la nuova Roma. Dopo la brillante vittoria in Conference League e un campionato concluso al sesto posto in classifica, la seconda stagione di José Mourinho sulla panchina giallorossa dovrà essere quella del salto di qualità.

Il tecnico è consapevole di ciò e per questo ha chiesto alla dirigenza una rosa quanto più possibile in linea con le sue esigenze e aspettative. La proprietà dal canto suo è ben disposta ad assecondare il tecnico portoghese. Grandi sinergie a Trigoria dunque, i cui frutti cominciano già ad intravedersi sul mercato.

Il primo colpo della Roma arriva per desiderio di Mourinho. Si tratta di Nemanja Matic, ex Manchester United e Chelsea, squadre dove negli scorsi anni è stato allenato proprio da Mourinho. Concluso il contratto e disponibile a parametro zero, Matic è stato subito segnalato dal tecnico alla dirigenza giallorossa che ha provveduto ad accontentarlo.

Roma, il primo colpo e Nemanja Matic

Il 33enne centrocampista serbo, come riporta il collega Gianluca Di Marzio, firmerà a breve un contratto annuale con opzione legata alle presenze per il secondo. Matic, che nella sua lunga carriera ha vestito con successo maglie prestigiose come quelle di Benfica, Chelsea e Manchester United, porta in dote una grandissima esperienza. Sono ben 250 le presenze in Premier League.

In questa stagione Matic, nonostante l’età e nonostante il cambio in panchina per lo United, ha comunque collezionato 23 presente in Premier League e 8 in Champions League con i Red Devils, risultando spesso tra i migliori in campo. La sua esperienza maturata in contesti di alto livello, assieme naturalmente alla conoscenza da parte del tecnico e all’occasione economica, è stata uno dei fattori principali che ha spinto Mourinho a spingere per il suo arrivo.