Calciomercato Roma, Juve e Milan all’assalto del top: pronto lo scambio

Milan e Juve si sono buttate a capofitto su uno dei calciatori più preziosi della rosa della Roma: offerta tra cash e contropartite tecniche

Il nome di Nicolò Zaniolo difficilmente rimane lontano dalle luci dell’informazione per più di qualche giorno. Da quando Eusebio Di Francesco gli ha regalato l’esordio in Champions League contro il Real Madrid, il suo è diventato uno dei profili più mediatici in Italia.

Il calciatore della Roma, a 23 anni (li compirà il prossimo 2 luglio), è costantemente sulle pagine dei giornali. In un modo o nell’altro, sia gossip, campo o news di altra natura, Zaniolo è un uomo copertina. Questa volta il suo nome è legato al calciomercato. L’attaccante giallorosso lo scorso 25 maggio ha risolto la finale di Conference League contro il Feyenoord, regalando alla Roma un trofeo internazionale a più di 60 anni di distanza dal successo in Coppa delle Fiere.

Calciomercato Roma, Nicolò Zaniolo conteso da Milan e Juventus: Rebic e McKennie possibili contropartite

L’ultimo servizio di Nicolò Zaniolo alla Roma potrebbe essere memorabile. L’attaccante ha risolto il confronto con il Feyenoord di Conference League regalando il secondo trofeo internazionale ai giallorossi. Il suo nome è tornato al centro del calciomercato e le prossime settimane decideranno il suo futuro.

Su di lui, infatti, hanno messo gli occhi due big italiane, Juventus e Milan. Zaniolo, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno 2024, potrebbe fare le valigie e lasciare il club capitolino. In queste ore, due dei giornali sportivi più letti in Italia hanno trattato il suo futuro.

‘La Gazzetta dello Sport’ ha approfondito l’assalto del Milan al calciatore. La prima offerta dei rossoneri alla Roma prevede 25 milioni di euro cash oltre ad una contropartita, che potrebbe essere Ante Rebic. In precedenza si era parlato dell’inserimento nell’affare di Saelemaekers, adesso sembra essere il croato il profilo giusto per convincere la Roma.

Anche ‘TuttoSport’ ha parlato della possibilità di un trasferimento di Zaniolo. Il quotidiano torinese ha aperto però al trasferimento a Torino. I bianconeri, così come i milanisti, proverebbero ad inserire nell’operazione una contropartita tecnica. In questo caso, il nome fatto è quello di Weston McKennie. Lo statunitense già in passato è stato accostato alla Roma.