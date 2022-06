Italia, mani nei capelli per Mancini: che beffa, Nations League a rischio

Italia, ancora guai per il commissario tecnico Roberto Mancini. Dopo l’1-1 contro la Germania arriva una brutta notizia: nuovo infortunato.

La Nazionale italiana di Roberto Mancini, dopo la mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 e la sconfitta nella Finalissima 2022 contro l’Argentina del CT Scaloni, è costretta a ripartire. I primi segnali di ottimismo sono arrivati dalla prima giornata di Nations League contro la Germania: l’1-1 fa ben sperare, ma la strada da percorrere è ancora tanta.

Mancheranno ancora diversi campioni di Euro 2020 come Lorenzo Insigne, Federico Bernardeschi, Jorginho, Ciro Immobile, Marco Verratti ed Emerson Palmieri. Alla lunga lista di indisponibili, divisi tra infortunati e calciatori in vacanza, potrebbe aggiungersi un’ulteriore defezione che rischia di complicare ulteriormente l’avventura di Roberto Mancini.

Italia, infortunio Politano contro la Germania: le condizioni

I guai per Mancini sembrano non finire mai. Il commissario tecnico della Nazionale italiana, ora, rischia di perdere un altro calciatore. Matteo Politano, attaccante della SSC Napoli, è uscito piuttosto acciaccato dalla sfida contro la Germania. Al minuto 65 il calciatore azzurro ha abbandonato il terreno di gioco dopo uno scontro in campo.

Come riferisce ‘CalcioNapoli24’, Politano ha avuto un problema fisico ed è stato costretto a ricorrere ad alcuni punti di sutura. Le sue condizioni non sono ancora chiarissime, ma non è da escludere che possa lasciare anzitempo il ritiro dell’Italia. A quel punto salterebbe le prossime gare di Nations League. Nelle prossime ore, Mancini e lo staff medico della Nazionale prenderanno una decisione definitiva.