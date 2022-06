Atalanta-Gasperini, a sorpresa scoppia il giallo: il motivo

La stagione dell’Atalanta è stata molto al di sotto delle aspettative. Tra i tifosi nerazzurri c’è curiosità circa il futuro di Gasperini.

L’Atalanta di Giampiero Gasperini è stata una delle più grandi delusioni dell’ultima stagione. Il club nerazzurro, ad inizio anno, veniva additato addirittura come una delle squadre candidate allo scudetto, ma in realtà le cose hanno preso una piega diversa. Gli impegni Champions, gli infortuni ed un finale di stagione deludente hanno mandato gli orobici incredibilmente fuori dall’Europa.

Nelle ultime settimane la squadra di Percassi ha blindato il suo tecnico, confermando Gasperini nonostante la deludente annata. Le parole dell’ormai ex dirigente Sartori e la vicenda Demiral (il giocatore potrebbe non essere riscattato) hanno messo un tarlo riguardo il futuro di Gasp, non più cosi incerto.

Nelle ultime ore è nato un vero e proprio giallo riguardo il futuro del tecnico nerazzurro. Secondo quanto riporta Sportmediaset il tecnico dell’Atalanta avrebbe convocato una conferenza stampa d’urgenza per domani pomeriggio alle ore 18.30. Incerti i motivi della conferenza, addirittura c’è chi ipotizza sul web un clamoroso annuncio di dimissioni di Gasperini.

Atalanta, tanti dubbi sull’annuncio di Gasperini

Sul web sono apparse tante versioni e c’è grande panico tra i tifosi nerazzurri. In casa nerazzurra è spuntato anche il nome di Igor Tudor come possibile candidato alla sostituzione di Gasperini ed attorno a questa conferenza stampa è nato un vero e proprio giallo.

Secondo quanto riportano i colleghi di Calcio Atalanta, in realtà non c’è nessuna conferenza stampa a sorpresa annunciata dal tecnico. Semplicemente il tecnico sarebbe ospite ad un evento all’Accademia dello Sport per la Solidarietà alla Casa dello Sport e questo incontro alle 18.30 sarebbe previsto da settimane. Domani avremo la reale sentenza, ma intanto continuano le domande in casa Atalanta.