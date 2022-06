Atalanta, mani nei capelli per Gasperini: rischia di perdere uno dei migliori

Gian Piero Gasperini e l’Atalanta rischiano di perdere uno dei migliori della rosa: il tecnico trema, pressing di due big europee.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, dopo aver concluso la stagione senza riuscire a centrare la qualificazione in Europa, è chiamata alla ripartenza. La seconda parte di campionato e le numerose assenze a causa di problemi fisici si sono rivelati fatali per il tecnico del club bergamasco. Con il cambio ai vertici della società, dunque, l’obiettivo resta tornare competitivi e riportare la squadra ai piani alti della classifica.

Per farlo sarà necessario l’aiuto di tutti i migliori uomini che l’allenatore ha già in rosa e serviranno nuovi innesti da inserire nello scacchiere di Gasperini. I tifosi sperano in un mercato pirotecnico, ma prima di operare in entrata bisogna capire chi continuerà a far parte della rosa il prossimo anno.

Calciomercato Atalanta, Koopmeiners corteggiato da Ajax e Lipsia

Tra i calciatori della Dea finiti sulla lista dei desideri di diversi club europei c’è sicuramente Teun Koopmeiners. Il giocatore classe 1998 è stato uno dei migliori nella stagione di Serie A 2021/2022 ed ha attirato su di sé i riflettori di alcune società estere.

Secondo quanto riferito da ‘L’Eco di Bergamo’, Koopmeiners sarebbe finito nei radar di Ajax e Red Bull Lipsia che starebbero sondando il terreno per provare ad accaparrarsi il centrocampista dell’Atalanta. Al momento, però, la Dea fa muro, poiché Gasperini non vorrebbe fare a meno di uno dei suoi uomini migliori. Le ultime settimane, però, hanno visto un pressing quasi asfissiante del club olandese e della società tedesca.