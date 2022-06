“C’è distanza”: calciomercato Napoli, l’annuncio preoccupa i tifosi

Tifosi del Napoli preoccupati dall’annuncio riguardo il rinnovo di uno dei propri beniamini

C’è attesa per capire cosa succederà tra le fila del Napoli in questa sessione di mercato. Dopo la qualificazione in Champions League conquistata senza troppi problemi, c’è da capire il destino dei big della squadra azzurra. Andato via Lorenzo Insigne, insieme a Ghoulam e Malcuit a zero, ci sono altri giocatori che non hanno il proprio futuro ancora definito. Su tutti, Dries Mertens: il belga e De Laurentiis non hanno un accordo che potrebbe non arrivare mai.

Poi c’è David Ospina, portiere fin qui quasi sempre titolare e che vorrebbe tre milioni a stagione con bonus alla firma. Una richiesta molto alta per i parametri impostati dal Napoli, che vorrebbe ripartire con una base di calciatori più giovane e con ingaggi nettamente più bassi. Ma c’è anche il nodo legato a Kalidou Koulibaly da risolvere, un calciatore sopra gli standard della Serie A.

Napoli, distanza per il rinnovo di Koulibaly

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, su Twitter ha riferito che “tra la richiesta di Koulibaly e la proposta di De Laurentiis c’è distanza, il rinnovo è lontano”. Poi continua dicendo: “Il Napoli vuole 40 milioni per cederlo subito. Sul giocatore ci sono Barcellona, Chelsea, Juventus e PSG”. La sensazione, fin qui, è che difficilmente si troverà una quadra se le distanze tra domanda e forte restassero così ampie.

Una notizia che preoccupa inevitabilmente i tifosi del Napoli, dato che non è semplice trovare un sostituto di Koulibaly dello stesso livello. I grandi club restano alla finestra, in attesa di capire come si evolverà la vicenda.