Occhio Inter, questa non ci voleva: Inzaghi e Marotta in ansia

Simone Inzaghi e Beppe Marotta in apprensione dopo i recenti eventi: l’Inter trattiene il fiato prima di conoscere le ultime di un suo big

Dagli impegni delle nazionali arriva una tegola per l’Inter. Sicuramente non una bella notizia per Simone Inzaghi. L’allenatore nerazzurro deve fare i conti con un intralcio in vista della preparazione estiva. Uno dei suoi pilastri infatti ha riportato un infortunio nel corso di questa serata.

Il tecnico piacentino avrà comunque ancora tempo per recuperare il suo calciatore poiché manca ancora circa un mese all’inizio del lavoro estivo. La notizia tuttavia non ha fatto piacere all’entourage nerazzurro, che ora attende di avere maggiori informazioni in merito a quanto accaduto.

Inter, infortunio per Milan Skriniar: lo slovacco ko dopo quarantatré minuti con il Kazakistan

Milan Skriniar è stato costretto a dare forfait nel corso del secondo turno di Nations League. Il difensore slovacco si è fermato nel corso del match contro il Kazakistan. Il calciatore ha provato a stringere i denti ma poco dopo è stato costretto a chiedere il cambio. Il difensore ha avvertito dolore dopo una scivolata effettuata nel tentativo di fermare la corsa di Astanov.

Le condizioni di Skriniar saranno valutate nelle prossime ore. L’interista ha lasciato il posto a Martin Valjent, vecchia conoscenza del calcio italiano (ha giocato nella Ternana) ed è tornato – sulle sue gambe – in panchina visibilmente deluso per l’accaduto. Le telecamere lo hanno infatti colto con le mani sul volto mentre veniva confortato dagli altri componenti della panchina.

Per la cronaca, il Kazakistan si è imposto per 1-0 con la rete firmata dopo 26’ da Aslan Darabayev, centrocampista dell’Astana. Questi ultimi rimangono dunque a punteggio pieno mentre la Slovacchia si ferma dopo la vittoria ottenuta in occasione della prima giornata contro la Bielorussia per 1-0 (rete di Suslov).