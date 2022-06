De Paul-Juventus, l’affare è pronto a entrare nel vivo

De Paul alla Juventus insieme a Pogba. Potrebbe essere questo il piano del dei bianconeri per il nuovo centrocampo della prossima stagione. Il centrocampista argentino potrebbe rientrare in un doppio affare con l’Atletico Madrid

Il mercato della Juventus è pronto a entrare nel vivo con il possibile riscatto di Morata dall’Atletico Madrid. Come riportato da “Giovanni Albanese”, giornalista de “La Gazzetta dello Sport”, la Juventus potrebbe aprire a un’idea di scambio con Kean, ma attenzione anche all’affare De Paul.

I bianconeri potrebbero aprire all’acquisto dell’ex Udinese sulla base del prestito con diritto o obbligo di riscatto. Un affare che potrebbe andare di pari passo con lo scambio Morata-Kean, situazione pronta a entrare nel vivo con l’Atletico Madrid. La Juve sarebbe pronta a spingere il piede sull’acceleratore in maniera concreta.

Morata resterebbe alla Juventus in cambio di Kean: uno scambio che i Colchoneros potrebbero confermare e approvare in maniera totale. Per quel che riguarda De Paul, invece, l’argentino arriverebbe con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto. L’arrivo di De Paul potrebbe coincidere con la cessione di Rabiot.

De Paul-Juventus, si fa sul serio: il piano cessioni della Juve

L’arrivo di De Paul potrebbe costare circa 40 milioni di euro alla Juventus, cifra che i bianconeri potrebbero ricavare dai possibili addii di Rabiot, Arthur e Ramsey. Un tris di cessioni che frutterebbero circa 20 milioni di euro di risparmio sul monte ingaggi. Non solo De Paul, attenzione alla situazione legata al futuro dei giovani bianconeri.

Quasi certo l’addio di Pellegrini. Il terzino sinistro potrebbe essere sacrificato in cambio di un’offerta da circa 12-15 milioni di euro. La Juve potrebbe valutare anche il possibile addio di Alex Sandro, mentre Miretti e Fagioli saranno confermati nella nuova rosa di Allegri. Locatelli, Zakaria, Pogba, Fagioli, Miretti, McKennie e il possibile arrivo di De Paul: sarà questo il nuovo centrocampo bianconero? Non è escluso anche il possibile sacrificio di McKennie.