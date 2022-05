De Paul, la big prova a riportarlo in Serie A: il giocatore ha le idee chiare

Rodrigo De Paul potrebbe tornare in Serie A? La big italiana ci pensa, il giocatore ha le idee chiare per il futuro

In vista della prossima estate, sono ormai diversi i nomi di giocatori accostati alle squadre del campionato nostrano. Le big stanno lavorando ovviamente per rendere le rose ancora più competitive in vista della prossima stagione, ed ovviamente ci sono giocatori anche di una certa caratura che vengono accostati ai club di vertice della Serie A.

Uno dei nomi che ad alcuni dirigenti piacerebbe riportare in Italia è quello di Rodrigo De Paul, che nel campionato italiano si è messo in mostra con la maglia dell’Udinese. Poi il suo passaggio in Spagna, all’Atletico Madrid, dove ha fatto vedere delle buone cose. In Italia, però, restano tanto gli estimatori ed una squadra in particolare sarebbe pronta a mettere concretamente le mani su di lui.

De Paul, ci pensa l’Inter: il giocatore ha le idee chiare

Ci sarebbe l’Inter in lista tra le squadre pronte a mettere nuovamente le mani proprio su De Paul. Il giocatore argentino è visto di buon occhio da Beppe Marotta che vorrebbe cosi riportarlo in Serie A. Anche l’importante colonia di giocatori argentini in quel di Milano, sponda nerazzurra, potrebbe essere una delle chiavi per far decollare l’affare.

C’è, però, un aspetto dal quale dipende tutto: la volontà del giocatore. Secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, il giocatore non avrebbe intenzione di cambiare squadra. La volontà – si legge – è quella di proseguire l’avventura con l’Atletico Madrid.