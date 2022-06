Juve, si allontana Di Maria: già pronta l’alternativa a sorpresa

Con Angel Di Maria che si allontana sempre di più dalla Juve, spunta un nome a sorpresa che farebbe al caso di Allegri.

Angel Di Maria diventerà un nuovo giocatore della Juventus? Ad oggi sembra un’eventualità molto improbabile. Negli scorsi mesi si è parlato molto dell’argentino come obiettivo concreto per la squadra bianconera. In verità, l’attaccante del Paris Saint Germain in diverse occasioni è stato accostato alla Vecchia Signora negli scorsi anni. Adesso, con il contratto in scadenza e la volontà del giocatore di restare in Europa, la possibilità di vedere Di Maria vestire la maglia bianconera sembrava potesse rendersi concreta.

Eppure, proprio negli ultimi giorni pare siano scemate le quotazioni per l’approdo dell’argentino in quel di Torino. Il Barcellona sta lavorando per l’attaccante, ed ovviamente la destinazione catalana resta molto appetibile per lo stesso Angel. Da qui la volontà della Juventus di guardarsi intorno ed individuare un nuovo profilo. In queste ore sta emergendo il nome di un giovane che potrebbe fare al caso della squadra di Massimiliano Allegri.

Juve, Di Maria sempre più lontano: al suo posto ecco Mudryk

Certo, Di Maria sarebbe stato un colpo importante anche per la piazza che avrebbe giovato delle prestazioni di un giocatore che all’età di 34 anni può ancora dire la sua. Eppure, sfumato questa possibilità, la dirigenza bianconera si sta guardando intorno anche alla ricerca di una tipologia di giocatore molto diversa.

Ed ecco spuntare il nome di Mykhaylo Mudryk, classe 2001 dello Shakhtar Donetsk. Un profilo giovane e molto interessante, monitorato anche da altri club ed che, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, farebbe al caso di Allegri anche per la sua duttilità. Il valore di mercato – si legge – si aggira attorno ai 9 milioni di euro, una cifra ampiamente abbordabile e che permettere di portare a conclusione un’affare ‘Green’ per le casse della Juventus.