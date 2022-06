Barcellona, salti di gioia per Xavi: si sblocca il super colpo

Dopo una stagione molto difficile del suo Barcellona, per Xavi è arrivata un’ottima notizia su un colpo di mercato.

Il Barcellona ha appena terminato una stagione che si può sicuramente inserire tra le più difficili della sua storia. I catalani, infatti, sono partiti con l’addio traumatico di Lionel Messi, poi andato al PSG. I primi risultati sono stati traumatici, tantoché ad inizio novembre c’è stato l’avvicendamento in panchina tra Koeman e Xavi.

Con l’arrivo dell’ex calciatore sono pian piano migliorate, anche se c’è stata l’incredibile ‘retrocessione’ dalla Champions League all’Europa League. Sfruttando anche un importante mercato di gennaio contraddistinto dagli acquisti di Ferran Torres ed Aubameyang, il Barcellona ha vissuto il suo miglior periodo di questa stagione nei primi mesi del 2022 ma poi c’è stato un nuovo calo.

I catalani, infatti, sono stati eliminati dall Eintracht Francoforte in Europa League ed hanno avuto anche un calo in campionato. Nonostante questa flessione, il Barcellona è riuscito comunque a terminare la Liga al secondo posto con due punti di vantaggio sull’Atletico Madrid. Dopo quest’anno abbastanza tribolato, per i tifosi blaugrana c’è un’ottima notizia che arriva dal calciomercato.

Barcellona, che colpo per Xavi: Salah sarà blaugrana nel 2023

Secondo quanto riportato dal ‘Mirror’, infatti, Salah si trasferirà nel 2023 al Barcellona da parametro zero. L’ex Roma aveva affermato prima della finale di Champions League contro il Real che sarebbe rimasto almeno un’altra stagione a Liverpool, ma il suo contratto scadrà proprio l’anno prossimo.

Sempre come scritto dal quotidiano britannico, il Barcellona ha promesso a Salah di portarlo in Spagna l’anno prossimo. Un altro giocatore che potrebbe seguire le orme dell’egiziano è Kalidou Koulibaly. Il senegalese, infatti, ha anche lui un altro anno di contratto con il Napoli e, al momento, la strada per il rinnovo con il club partenopeo è tutta in salita.