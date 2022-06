“Vergogna senza limiti, se ne vada”: PSG, batosta per Icardi

Dura stoccata per Icardi da un ex PSG: l’argentino nell’occhio della critica per lo scarso impiego, nel mirino pure un altro ex della Serie A

Non tira una bella aria intorno al PSG. Gli ultimi mesi non sono stati semplici per il club parigino. La prematura eliminazione dalla Champions League contro il Real Madrid, vincitore della competizione, ha generato la furia dei tifosi che sognavano un percorso differente in Europa dopo le operazioni chiuse dalla società durante la scorsa estate.

L’assalto è stato invece fallito. Non è bastata la vittoria in campionato, con cui il PSG ha ritrovato il successo dopo aver lasciato la Ligue 1 2020-2021 al Lilla, per riportare il sereno. I tifosi hanno contestato e fischiato varie stelle, comprese Messi, e nel giorno della vittoria del torneo hanno lasciato lo stadio rapidamente con i giocatori soli in campo a festeggiare in un clima surreale. Il rinnovo di Mbappé, uno dei pochi a risparmiarsi i fischi, è stato apprezzato tuttavia ora a ‘tuonare’ contro l’ambiente è stato un ex calciatore.

PSG, il malessere di Rothen contro Icardi: “Vergogna senza limiti, vada via”

L’ex calciatore Jerome Rothen, ha tuonato contro alcuni calciatori del PSG, che hanno manifestato la volontà di rimanere a Parigi malgrado siano ai margini della squadra: “Paredes e Icardi spero rispettino il PSG per due secondi. Hanno un contratto ma non sono loro a decidere se restare o no. Alcuni calciatori si credono stelle quando invece non sono nulla”.

Rothen, ex del PSG (sebbene le tracce migliori di sé le abbia lasciate con la maglia del Monaco), rincara la dose: “Alcuni ingaggi sono catastrofici. Icardi e Paredes fingono di allenarsi e guardano gli altri giocare per cui se il club gli dice ‘Non ti vogliamo, ti abbiamo pagato 50-60 milioni e ti diamo un milione al mese’ dovrebbero rispettare la decisione del club. Ma la vergogna non conosce limiti. Spero che presto alcuni indesiderati vadano via”, ha poi completato Rothen nelle sue dichiarazioni raccolte dal quotidiano spagnolo ‘As’.