Dybala, l’agente: “Inter? Stiamo lavorando. Petralito non rappresenta Paulo”

Jorge Antun, agente di Paulo Dybala, commenta l’incontro di ieri nella sede dell’Inter, che resta in pole per l’argentino.

Sono giorni di riflessione per Paulo Dybala. Dopo l’incontro di ieri pomeriggio tra i suoi rappresentanti e quelli dell’Inter, l’argentino si confronterà col suo entourage sulla prima proposta ufficiale dei nerazzurri.

Marotta ha messo sul tavolo lo stesso contratto di Brozovic (circa 6 milioni netti più bonus), un’offerta reputata ancora non sufficiente dagli agenti dell’attaccante, che hanno incassato, però, la disponibilità del dirigente a un nuovo rilancio.

Dybala-Inter, l’agente: “Ci lavoriamo”

Dopo il summit di ieri, l’intermediario Giacomo Petralito ha rilasciato alcune dichiarazioni, definendolo “un incontro positivo” e scatenando così l’ottimismo dei tifosi nerazzurri.

Intercettato dai microfoni di SerieANews.com durante il suo rientro a Torino, l’agente Jorge Antun si è mostrato invece più cauto: “Petralito ha detto che è stato un summit positivo? Petralito non è l’agente di Dybala né un suo intermediario, ha rappresentato l’Inter nella riunione di ieri e va innanzitutto chiarito questo. Sull’incontro posso solo dire che stiamo lavorando, vedremo cosa accadrà“. L’Inter è in prima fila grazie a un corteggiamento lungo oltre un anno, ma servirà ancora tempo, dunque, per definire il futuro della Joya.