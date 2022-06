Calciomercato, l’Inter spinge per Dybala: incontro in corso, le ultime

Dopo aver perso Perisic, l’Inter di Marotta sta continuando a lavorare in sede di calciomercato per portare Dybala di nerazzurro.

Dopo aver perso lo scudetto per soli due punti in favore del Milan, l’Inter è alle prese con il calciomercato per concedere a Simone Inzaghi un’altra squadra che possa continuare ad essere competitiva per la vittoria del campionato anche l’anno prossimo. I nomi che girano intorno alla ‘Beneamata’ sono di quelli importanti: da Lukaku a Dybala.

Se, infatti, i nerazzurri stanno trattando con il Chelsea per un ritorno in prestito del belga, la ‘Joya’ potrebbe arrivare a parametro zero. L’argentino, di fatto, dal primo luglio sarà un giocatore svincolato dalla Juventus e non ha fretta di scegliere il prossimo team della sua carriera, volendo analizzare tutte le possibilità.

Anche se, al momento, il mercato che lo riguarda ancora non è decollato del tutto. A Dybala piacerebbe giocare nella Liga, campionato che sarebbe perfetto per le sue qualità sia tecniche che fisiche, ma gli interessamenti dell’Atletico Madrid e del Barcellona (che sta cercando di prendere Lewandowski, ndr) non sono diventati concreti. Stesso discorso vale per le squadre della Premier League, soprattutto l’Arsenal ed il Newcastle: i contatti con i Gunners non risalgono al breve periodo, mente il ricco Newcastle potrebbe rifarsi vivo nel giro di qualche settimana. Resta la Serie A, dove l’argentino si è sempre trovato benissimo.

Calciomercato Inter, nerazzurri in pole per Dybala: gli aggiornamenti

La Roma non è andata oltre ad una semplice richiesta di informazione, anche se ci sono state le dichiarazioni pubbliche di Francesco Totti e quelle private di José Mourinho. Con il Milan non ci sono mai stati dei contatti, mentre l’Inter sta facendo di tutto per portare Dybala in maglia nerazzurra. Marotta è dall’agosto dello scorso anno che sta cercando di convincere l’argentino.

La società nerazzurra sta incontrando in questo momento l’agente di Dybala. Jorge Antun e l’entourage dell’argentino sono arrivati da pochi istanti nella sede dell’Inter: incontro tra le parti per presentare ufficialmente l’offerta di 7 milioni di euro netti all’anno, comprensivi con i relativi bonus. La trattativa per ingaggiare la ‘Joya’ non è per nulla legata ad un possibile ritorno di Lukaku e alle cessioni di Vidal e Sanchez (ormai certe). La ‘Beneamata’ è nettamente in pole per acquisire le prestazioni dell’argentino, a cui ha offerto un ruolo da protagonista nel team di Simone Inzaghi.