Calciomercato Napoli, tesoretto per De Laurentiis: pronta l’offerta

A breve potrebbe arrivare un’offerta al Napoli, un tesoretto che De Laurentiis investirebbe sul mercato

Sarà un’estate molto movimentata in casa Napoli in sede di mercato. Sono già arrivati due giocatori come Kvaratskhelia e Olivera e non è ancora finita. Molto dipenderà dalle situazioni legate a Ospina, Koulibaly e Mertens, ma anche a Fabian e Zielinski. Cinque giocatori importantissimi per Spalletti, che però potrebbero ugualmente lasciare. Chi a zero, chi a fronte di un’offerta convincente.

Ma c’è un altro giocatore che, appunto, potrebbe lasciare il Napoli durante questa sessione di calciomercato. Si tratta di Matteo Politano, esterno offensivo azzurro che Aurelio De Laurentiis cederebbe nel caso arrivasse un’offerta importante. L’ex Sassuolo è un classe ’93, si trova nel pieno della maturità calcistica e la squadra dove potrebbe approdare è il Valencia.

Napoli, il Valencia prepara l’offerta a De Laurentiis

Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, il Valencia nelle prossime settimane presenterebbe un’offerta da 12 milioni di euro per Matteo Politano. Il suo contratto con il Napoli scadrà nel 2024 e la sua volontà, vista la poca fiducia di Luciano Spalletti, sarebbe quella di andar via per tentare una nuova esperienza. E Gattuso, appena arrivato in Liga, ha subito chiesto a Peter Lim l’acquisto del suo pupillo.

Il Valencia si trova in una situazione abbastanza critica dal punto di vista dei risultati sportivi. La gestione del suo proprietario non ha fatto per niente piacere ai suoi tifosi e, in una situazione del genere, Gattuso si è sempre dimostrato l’uomo giusto. E con Politano, già allenato al Napoli, le cose non potrebbero che iniziare bene.