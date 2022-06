Calciomercato, altro cambio in panchina in Serie A: ora è ufficiale

Prima esperienza in Serie A per il nuovo allenatore scelto dalla compagine per affrontare la prossima impegnativa avventura

Poco più di due mesi all’inizio della nuova Serie A. Complice il Mondiale in Qatar e la sospensione che colpirà la competizione domestica tra novembre e dicembre, quest’anno il campionato italiano comincerà prima di Ferragosto. La corsa verso lo scudetto riprenderà il 13 agosto e terminerà il 4 giugno 2023. Una stagione lunghissima e che si preannuncia interessante.

Intanto, una delle neopromosse ha piazzato il tassello mancante. La notizia era nell’aria già da qualche giorno, ora è stata raggiunta pure l’ufficialità. La mossa della Cremonese è stata dettata dall’addio di Fabio Pecchia. Il tecnico protagonista della promozione ha abbandonato il club grigiorosso e si è accasato al Parma, con cui ha firmato un accordo fino al 2024.

Cremonese, ufficiale l’arrivo di Massimiliano Alvini: il tecnico ha mandato un breve saluto ai tifosi

Dopo la sbornia per la promozione in Serie A, la Cremonese è tornata al lavoro e in questi minuti ha ufficializzato il nuovo allenatore, Massimiliano Alvini. Il tecnico, nato a Fucecchio il 20 aprile 1970, nella stagione ormai giunta al termine ha guidato il Perugia con cui ha raggiunto i playoff.

Nel corso della sua carriera, cominciata nel 2020, ha guidato inizialmente Signa e Quarrata. Poi si è trasferito al Tuttocuoio con cui, in sette anni, ha compiuto la scalata dalla Promozione alla Prima Divisione, ora Serie C. Con i toscani ha inoltre vinto la Coppa Italia Dilettanti. Dopodiché ha allenato Pistoiese, Albinoleffe e Reggiana. Con questi ultimi ha conquistato la promozione in Serie B nella stagione 2019-2020. Con gli emiliani è poi retrocesso l’anno successivo.

Nel video pubblicato sul proprio sito ufficiale dalla società lombarda, Massimiliano Alvini è stato immortalato nei suoi primi passi all’interno del centro sportivo Arvedi: “Un saluto a tutti i cuori grigiorossi. Forza Cremo”, ha detto il tecnico tenendo tra le mani una sciarpa della Cremonese. Per lui comincia ora la prima esperienza in Serie A dopo una lunga scalata.