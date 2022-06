DAZN, cambia tutto: nuovi prezzi, aumenti in arrivo per i tifosi

La piattaforma streaming DAZN ha deciso di stravolgere le carte in tavola: aumento dei prezzi

La scelta della Lega Serie A di affidare i diritti tv a DAZN aveva generato più di qualche discussione tra i tifosi e tra gli addetti ai lavori. Questo primo anno della piattaforma streaming è stato abbastanza criticato, soprattutto nella prima parte del campionato. In parecchie partite il segnale è saltato, o comunque non ha permesso agli utenti di usufruire del servizio e di guardare con tranquillità le partita.

Qualche mese fa era arrivata la decisione di DAZN di bloccare la doppia utenza, poi fermata poiché ci si trovava a stagione in corso. Ma con la Serie A giunta al termine, la piattaforma ha deciso di stravolgere il tutto, cambiando anche i prezzi. I tifosi subiranno, infatti, un aumento per poter vedere le partite del campionato.

Serie A, DAZN aumenta i prezzi e cambia le modalità

Secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore, nel nuovo abbonamento di DAZN la doppia utenza ci sarà, ma dovrà essere pagata dieci euro in più e non sarà possibile averla nella stessa rete domestica. Quindi, l’abbonamento premium costerà 39,99€ al mese. Mentre il prezzo dell’abbonamento standard sarà di 29,99€ al mese: in questo caso, si potrà utilizzare DAZN su due dispositivi diversi, ma solo nella stessa casa.

Una scelta che lascia spiazzati i tifosi, costretti ad affrontare una nuova spesa per seguire la propria squadra del cuore. E saranno anche costretti a fare più abbonamenti per seguire tutte le partite, visto che DAZN non ha i diritti della Champions League.