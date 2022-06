Nazionale esclusa dai Mondiali, novità dalla Spagna: l’Italia può sperare

Fra poche ore sarà sciolto ogni dubbio in merito al caso che ha scosso la Fifa: dalla Spagna però arrivano prove tangibili su quanto accaduto

La marcia d’avvicinamento al Mondiale del Qatar vive giorni appassionanti. La Fifa nelle prossime ore è chiamata a fare chiarezza in merito al caso che ha scosso il calcio internazionale. L’Italia di Roberto Mancini si affida alle speranze residue di poter partecipare alla prossima competizione.

In Spagna, intanto, in merito al caso di Byron Castillo, il quotidiano ‘Marca’ ha tirato fuori dei documenti inediti che testimoniano il fatto che il difensore è nato in Colombia, così come sostenuto anche dal Cile e dall’avvocato Eduardo Carlezzo.

Caso Castillo, documenti inediti pubblicati in Spagna: “È colombiano”, l’Italia spera ancora

Dalla Spagna sono arrivati documenti inediti in merito al caso Castillo. La questione del difensore che ha difeso l’Ecuador in 8 partite di qualificazione al prossimo Mondiale sta caratterizzando la vigilia del Mondiale. Ora, il quotidiano ‘Marca’ ha pubblicato in esclusiva alcuni file che confermerebbero come il difensore sia realmente colombiano.

Il pasticcio potrebbe costare caro all’Ecuador, che rischia di rimanere senza Mondiale dopo la denuncia effettuata dalla nazionale cilena. Documenti che sono già a disposizione della Fifa.

Le prove, che fanno riferimento ad un certificato di battesimo risalente al 25 dicembre 1996 nella diocesi di Tumaco (in Colombia) e a un registro sanitario (in cui è mostrato che Byron Castillo fa parte della base di dati del sistema di sicurezza sociale e sanitaria dei cittadini colombiani), sono i maggiori indizi di ‘colpevolezza’ della nazionale ecuadoriana. A questo proposito, martedì, l’avvocato del Cile Eduardo Carlezzo ha tenuto una conferenza stampa per mostrare i risultati delle indagini.

Domani è previsto il verdetto finale della Fifa. Sarà quando si conoscerà la decisione in merito al futuro dell’Ecuador. Il Cile chiede di essere ammesso in sostituzioni del ‘Tricolor’. L’Italia lega le sue remote opzioni invece alla migliore posizione nel ranking tra le squadre che non hanno raggiunto la qualificazione.