La vittoria della Coppa, poi l’addio: l’allenatore italiano si dimette, è ufficiale

Dopo il successo di una Coppa, un allenatore italiano si è dimesso dal suo incarico. La notizia è da poco ufficiale.

Il mercato, dopo la conclusione della stagione, sta prendendo sempre più quota. Le squadre della nostra Serie A che si sono mosse di più in questi primi giorni sono state sicuramente l’Inter ed il Napoli. I nerazzurri hanno dovuto dire addio ad Ivan Perisic e stanno trattando per il ritorno di Romelu Lukaku e l’ingaggio di Paulo Dybala, mentre i partenopei hanno visto andare via Insigne ma hanno anche preso il georgiano Kvaratskhelia e Mathias Olivera.

Il Milan campione d’Italia, invece, ha quasi chiuso per Renato Sanches, che sostituire il partente Kessié, e sta seguendo ancora per Botman, ma in questo caso c’è più di qualche complicazione con il Lille. Non bisogna dimenticarsi della Juventus, che ha quasi chiuso per il ritorno in bianconero di Paul Pogba.

Non solo il mercato dei calciatori è molto intenso, ma anche quello degli allenatori. Nel nostro campionato, di fatto, sono cambiate varie panchine: dall’Empoli che ha esonerato Andreazzoli, passando per l’Udinese che ha preso Sottil, alla neopromossa Cremonese che avrà Alvini come nuovo tecnico. Ma dei cambiamenti in panchina non sono avvenuti solo da noi, ma anche in altre leghe ed uno di questi riguarda proprio un mister italiano.

Nonostante la vittoria della Coppa di Russia, Paolo Vanoli non è più l’allenatore dello Spartak Mosca: la nota ufficiale

Lo Spartak Mosca, infatti, ha annunciato con un comunicato che Paolo Vanoli non sarà più il tecnico del team per la prossima stagione. Esperienza brevissima per l’allenatore italiano, che aveva sostituito solo sei mesi fa Rui Vitoria. Nonostante questo, il mister è riuscito a portare a casa un trofeo molto importante: la Coppa di Russia contro la Dinamo Mosca.

Secondo il club russo, come riportato dall’Ansa’, Paolo Vanoli ha preso la decisione di dimettersi, così come tutti i suoi assistenti, per ragioni che non riguardano lo Spartak. Per il tecnico, tra l’altro ex giocatore di Parma, Fiorentina e Bologna, finisce un’avventura breve, ma vincente.